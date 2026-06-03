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「買0050、0056大不了套牢」是代表穩賺不賠？施昇輝解惑：我的意思不是這樣
有人問我，我曾說過「買元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）大不了套牢」，是不是說它們的股價長期來看，會一直漲上去？
我的意思不是這樣...
我是說買了0050、0056就算套牢很多很多年，都不必擔心，因為它們不會下市，每年都有配息。
如果0050、0056會讓你長期套牢，代表台股會一直跌一直跌，屆時還有什麼股票比0050、0056安全？
萬一它們有一天無法配息，台股應該也找不到什麼股票可以配息了。
投資不能建立在股價只會漲不會跌的期望中，而是要做萬一不如預期的最壞打算。
◎感謝 樂活分享人生 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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