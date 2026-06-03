00919剃除聯電（2303）就如同當時不要發哥？專家：股價配息皆落後00918

沒人想當群益台灣精選高息（00919）的黑粉，只是00919的股價以前是大幅領先國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918），但現在00919的股價不但輸給00878越輸越多，還輸給過去長期的手下敗將00918，股價輸到1元這麼多啊！

沒人想當00919的黑粉，只是00919過去每季的配息金額一定完勝00918，6月這次宣布配息1元卻意外輸給00918的1.26元（大部分原因要怪00918太誇張的配息謀略）。

沒人想當00919的黑粉，只是00919最新公布出來的成份股調整，竟然意外地把第一大成份股（原先權重高達16％、大約有57萬張）、近期半導體的飆股、也是拉升00919績效的最大功臣－聯電給剔除掉、要在8天之內賣光57萬張耶！這應該會讓很多投資人非常傻眼吧？！

當時的發哥 現在的聯電

00919這樣對待聯電（聯電近期股價勢必會很弱喔），就好像去年的同一時間，也是一口氣把當時的第4大成分股 聯發科，一共有2.7萬張全部砍光光，當時趣講股就說過：這不合理、也不妥啊！

當時聯發科的股價只有1250元，如果00919一張不砍、留到現在，潛在的增長利益將高達890億元這麼多喔，維持往後每季的1元配息都沒問題的！

00919的輝煌戰果

話說回來，既然不是00919的黑粉，而且過去的就讓它過去吧！該稱讚的還是要肯定一下00919，包括：

一、留銀彈、賺長久

這次00919背著「配息首次輸給00918」的罵名，還是決定按照自己配息的步調，只增加到1元配息，把更多的銀彈留著投入股市裡，部分的錢則是放著以後再配，這樣對於00919的長期投資人也是好事一件。

二、年化殖利率10％以上

雖然00919這次只配1元，但仍然維持著每次配息的年化殖利率都超過10％以上的美好紀錄，而且近期的股價也創了新高紀錄，等於每次配息都填息了，基金受益人有拿到實質的投資利益，不是左手的錢移到右手。

三、逢高獲利、累積資本利得

這次00919的成份股調整，刪除了聯電，不妨把它想成是獲利了結、累積資本利得，畢竟聯電股價的短期漲幅已大、成熟製程的獲利遠景也不如台積電的先進製程那般耀眼、穩定啊！

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