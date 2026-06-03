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績效王不是主動型！00935、00947年漲破230％奪冠亞…股添樂：這檔成分股大不同

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
過去一年台股ETF績效由野村臺灣新科技50（00935）以235%奪冠，台新臺灣IC設計（00947）則以233%緊追其後。圖／聯合報系資料照片
過去一年台股ETF績效由野村臺灣新科技50（00935）以235%奪冠，台新臺灣IC設計（00947）則以233%緊追其後。圖／聯合報系資料照片

過去一年，哪一檔台股ETF績效漲最兇？你以為是主動型ETF？答案可能讓很多人意外。

前10名裡面，只有2檔是主動型ETF，其它都是半導體或科技型ETF。

前三名分別是

野村臺灣新科技50（00935）：235%

台新臺灣IC設計（00947）：233%

主動統一台股增長（00981A）：222%

00935、00981A大家應該都很熟悉了。不過應該很少人會注意到00947這檔。

特別的地方是，如果從前三大成分股觀察，表格裡的ETF大部分都是台積電聯發科台達電/鴻海的組合。唯獨這檔00947，它的前3大成分股都跟人家不一樣，結果還跑出這麼驚人的績效。

00947追蹤的是「台灣IC設計動能指數」，顧名思義，這是一檔聚焦IC設計、屬於科技類別下的特定主題ETF。成分股涵蓋主流IC設計與記憶體族群，光這段描述看就知道肯定是「最活潑」的類型。

今年剛好就是它的績效大年。

受惠AI算力需求暴增，每一台AI伺服器的背後，都需要大量的配套晶片才能運作，包含記憶體、電源管理、高速傳輸、客製化 ASIC，這些全是IC 設計的範圍。更重要的是，AI伺服器正頻繁疊代，給了這一批股票一個絕佳的發展機會。

例如過去一年最飆的記憶體族群，包含南亞科、華邦電、旺宏、群聯、晶豪；ASIC題材的創意、世芯-KY、聯發科；伺服器管理IC的股王信驊、PMIC的富鼎、矽力、茂達等。

這批股票過去一年漲1倍是基本，多的是3、4倍起跳，尤其南亞科華邦電，翻了7、8倍以上。它們全部都是00947的成分股，所以才會看到這檔ETF，成分股跟人家不一樣，還有這麼逆天的績效。

當然最重要的問題是，1檔年翻2倍的ETF，還能不能再翻2倍?

這麼說吧，去年當你看到台股25000點時，敢不敢想像它今年變5萬點？而現在台股逼近5萬點，你敢不敢想像它未來再往上突破6萬、7萬點？

行情會走到哪?沒有人知道，但擺在眼前市況就是這麼熱，如果大盤漲的像高鐵，這批股票就會漲的像火箭。所以如果行情續漲，我覺得它是有機會持續創新高的。

尤其現在台股並沒有記憶體ETF，放眼美股也只有1檔。00947涵蓋記憶體比重超過1/3。要你去追南亞科、華邦電、群聯你大概也不敢，這檔算是想要參與記憶體行情又怕被割，可以考慮的替代選擇。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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