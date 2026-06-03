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老黃旋風帶旺日股！日經指數首度飆破68000點…00954單日暴漲9.13％奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳COMPUTEX效應引爆日股慶祝行情，帶動日經指數首度突破68,000點大關，其中台股掛牌的中信日本半導體（00954）與台新日本半導體（00951）分別在成分股東京威力科創等大漲助攻下，單日暴衝約9%並雙雙刷新歷史新高。記者余承翰／攝影
黃仁勳COMPUTEX效應引爆日股慶祝行情，帶動日經指數首度突破68,000點大關，其中台股掛牌的中信日本半導體（00954）與台新日本半導體（00951）分別在成分股東京威力科創等大漲助攻下，單日暴衝約9%並雙雙刷新歷史新高。記者余承翰／攝影

輝達執行長黃仁勳來台參加COMPUTEX，不只帶旺台股AI鏈，日、韓股同步上演慶祝行情，AI投資熱潮持續擴散，日經指數今（3）日盤中大漲約2,000點，歷史首度突破68,000點整數大關，寫下新里程碑，盤面上以半導體族群表現最為亮眼，台股掛牌的日本半導體ETF同步受惠。其中中信日本半導體ETF（00954）單日大漲9.13%，不僅居今日海內外原型ETF漲幅之冠，更同步刷新掛牌以來新高價；台新日本半導體ETF（00951）亦上漲8.91%，表現同樣強勢。

觀察00951與00954主要成分股，東京威力科創（Tokyo Electron）、SCREEN股價雙雙大漲逾1成，齊創歷史新高；此外，半導體族群DISCO、Advantest、Kokusai Electric、ROHM及瑞薩電子亦同步走揚，顯示AI應用帶動日本半導體產業需求持續爆發。

00954經理人許家瑜表示，先進製程與先進封裝需求持續加速成長。根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）最新2026年春季報告，已將2026年全球半導體市場規模大幅上修，從原先預估逼近兆美元，一舉調升至1.5兆美元，較2025年大幅成長近9成；同時預估2027年仍可再成長27%，市場規模上看1.91兆美元，顯示產業長線成長動能強勁。

許家瑜指出，本波成長主要來自記憶體與邏輯IC需求爆發，而背後關鍵仍在AI應用快速擴散。隨著AI基礎建設擴張、算力持續部署，以及終端裝置半導體含量提升，整體需求呈現結構性成長，從雲端資料中心到邊緣運算，AI需求幾乎無所不在，半導體重要性只會持續提升。

此外，黃仁勳此次推出的RTX Spark平台，也被視為AI發展的重要里程碑。許家瑜分析，RTX Spark採用台積電3奈米製程，將Blackwell RTX GPU與Grace CPU整合於單一系統單晶片（SoC），並搭載高達128GB記憶體，AI算力達1 Petaflop，技術規格大幅躍進，未來AI運算有機會由雲端進一步延伸至地端，重新定義AI PC的應用場景與功能。

她進一步指出，搭載RTX Spark的筆電預計於今年秋季上市，鎖定代理式AI應用、內容創作與高階遊戲族群，有望擴大本地端運算需求。不過實際對半導體供應鏈的影響，仍需觀察後續銷售表現與市場接受度。

展望後市，許家瑜認為，在WSTS大幅上修產業規模預期下，半導體需求動能明確升溫，尤其AI晶片、先進記憶體與先進封裝需求，將促使晶圓代工與IDM廠持續擴產，進一步帶動半導體設備產業景氣維持高檔。

她認為，日本半導體設備廠在全球供應鏈中具關鍵地位，可望直接受惠AI帶動的資本支出擴張。投資人透過在台掛牌的日本半導體ETF如00954，可一次掌握日本半導體龍頭企業，搭上AI長線成長趨勢，是參與全球半導體升級浪潮的便捷投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00954中信日本半導體 ETF 黃仁勳 韓股 輝達 日本

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