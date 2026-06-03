黃仁勳點名「邁威爾」創天價！ 統一00988A今年獨漲逾翻倍奪冠

全球科技股多頭氣焰持續高漲，輝達執行長黃仁勳於台北國際電腦展上公開點名邁威爾科技，肯定其在AI資料中心客製化晶片領域的關鍵地位，激勵股價瘋狂飆漲33%。這股AI狂潮同步帶旺台灣掛牌的主動式ETF表現，根據CMoney統計至6/2主動式ETF今年以來績效排行榜，前五名中，海外股票型分居一、二名。其中，主動統一全球創新(00988A)更是唯一一檔今年以來漲幅翻倍的主動式ETF。

攤開今年以來主動式ETF績效表現，前五名主動式ETF中海外股票型分居一、二名，主動統一全球創新(00988A)以115.28%的成績，穩坐主動式ETF的冠軍寶座，績效遠超第二名的主動元大AI新經濟(00990A)近20個百分點，第三名則是主動復華未來50(00991A)。四、五名分別由現在的主動式ETF規模王主動統一台股增長(00981A)及主動台新優勢成長(00987A)分居。

ETF達人指出，主動式ETF的優勢就在於經理人能隨市況靈活選股，00988A精準掌握美光（Micron）與邁威爾等核心重倉股的起漲點，成功拉大與被動指數型商品的績效差距，展現經理人主動選股的實力。

主動統一全球創新(00988A)經理人陳意婷指出，美股首季財報表現強勁，S&P 500有84%企業獲利優於預期，科技七雄與半導體獲利顯著成長，顯示AI效益已逐步反映於企業獲利。整體而言，美股基本面仍穩健，後市可望維持高檔震盪、資金快速輪動格局。

操作布局上，陳意婷進一步表示，現在投資主軸仍聚焦AI供應鏈、能源基建、國防及衛星產業為核心，透過主動選股提高持股分散度，並加碼尚未完全反映成長潛力的標的。投資方向涵蓋AI硬體與生成式AI應用、電力設備與核能等能源基建、重視實際交付能力的國防產業，以及具高成長與高毛利優勢的衛星供應鏈企業，藉此掌握科技創新擴散帶來的長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。