千億俱樂部再添巨頭！00918淨值衝31.38元新高…成立以來含息總報酬逼近195％

台灣ETF市場再寫新記錄，「千億俱樂部」成員再添一名！根據大華銀投信官網，大華優利高填息30（00918）6月2日淨值達到31.38元，創下上市以來新高，規模強勢突破千億元大關！

台股今年走出史詩級漲勢，00918自5月以來淨值和市價持續走高。根據證交所統計，5月21日以來，00918已有8個交易日收盤價創新高（截至6月2日）。

00918淨值持續攀升，主要歸功於AI缺貨漲價題材的帶動下，00918的兩大成分股，國巨(2327)、聯電(2303)今年以來股價漲幅都超過150%。隨本週Computex開展後，其他AI重點成分股包括宏碁(2353)、華碩(2357)、可成(2474)更在2日輪番亮燈，帶動00918淨值、股價雙漲。

00918經理人郭修誠表示，00918能夠晉升千億級ETF，代表追蹤指數設計納入「高填息因子」，參考填息紀錄挑選兼具成長動能與息收表現的成分股，深受市場投資人認同。

00918在滿足投資人配息需求的同時，仍能兼顧長期報酬表現，打破領息賠價差迷思，提供存股族財富長期累積的機會。根據Lipper統計，截至6月2日，00918成立以來含息總報酬率衝上194.9%。郭修誠提醒，近期台股加權指數屢創新高，可能加劇波動風險，投資人應檢視自身風險承受度，做好投資資金水位控管，但若逢低可偏多思考。

00918已於5月底公告最新配息，預計將於6月18日除息，若投資人想參與此次配息，最晚須在6月17日之前買進或持有。

00918含息總報酬率

期間 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立以來 含息總報酬率(%) 34.91 49.69 59.92 59.73 138.08 194.9

資料來源：Lipper；統計截至2026/6/2；以新台幣計價含息計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。