00918配息1.26、單月報酬還超車0050！孫太讚「息多會填又會漲」：不給其他ETF活路

前幾天有粉絲來問我：「孫太，大華優利高填息30（00918）這次會配多少？」說真的，上次配息0.62元，我原本心裡想說，這次如果能有0.7～0.8元左右，就已經很不錯了，沒想到股價不但創新高，竟然配了1.26元(上一次的兩倍)，這也太猛了吧！怪不得這幾天網友都炸鍋了（還給不給其他ETF活路啊）。

最新資訊整理如下：

預估配息：1.26元（實際配息金額仍以6/16正式公告為準） 除息日：6/18 發放日：7/13

最近有個現象還蠻有趣的，原本很多人都以為，今年市場焦點會一直放在 AI、台積電以及主動式ETF身上，沒想到進入5月之後，高股息 ETF 反而開始急起直追。

00918光這個月報酬率20%，不但超越不少高股息ETF，甚至連0050同期表現都被超車。

坦白說，這應該是很多投資人年初沒有預料到的事情，畢竟過去提到高股息ETF，大家第一個想到的通常都是「領息」，這一波市場反而讓不少人發現，高股息ETF不只是領息工具，選對選股邏輯好的ETF，同樣能參與資產成長。

為此，我還特地看了一下00918的持股名單，像國巨與聯電股價表現特別亮眼，就連宏碁、華碩、可成這幾日都曾漲停，成為近期績效的重要推手之一。

很多人只看ETF表現如何？我認為真正的背後，是來自成分股本身的競爭力與獲利能力，00918因近期績效與配息表現突出，討論度增加許多，規模瞬間來到1千多億元，可見越來越多投資人青睞。

比起這次配多少，我覺得有一個觀念更值得大家思考，以前大家看高股息ETF，最常問的是：「這次配多少？」現在市場越來越成熟之後，很多人開始關注「配完之後能不能填息？」「總報酬表現如何？」「市場震盪時撐不撐得住？」這些問題的重要性，慢慢超越了單純殖利率高低，因為真正拉開差距的，往往是在除息之後。

00918一直以來主打高股息與高填息，截至目前近12次除息有9次完成填息，填息率達75%，這也是許多存股族持續關注它的重要原因之一，因為對長期投資人來說，配得出來很重要，填得回去更加重要。

投資走到最後，我覺得真正重要的，從來不是某一次配息特別高，而是能不能透過穩定的現金流，搭配長期資產成長，慢慢打造出屬於自己的財務永動機。

成長型資產有它的任務，高股息資產也有它的角色，有些人追求總報酬，有些人重視現金流，更多人則希望兩者兼顧，沒有標準答案。

重要的是，你的投資組合能不能陪伴自己走過未來十年、二十年，甚至更久。

◎感謝 孫悟天存股-孫太 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。