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陳重銘看00918暴力配息17%！示警台股高空別亂追：AI配高股息才是安全配置

聯合新聞網／ 綜合報導
財經專家陳重銘於書友會上大方分享其「存股、做價差、危機入市」三大心法。他特別點名00918配息達1.26元的高填息優勢，建議投資人透過AI搭配高股息ETF進行資產配置，在控制風險的同時穩健打造退休現金流。記者許正宏／攝影
財經專家陳重銘於書友會上大方分享其「存股、做價差、危機入市」三大心法。他特別點名00918配息達1.26元的高填息優勢，建議投資人透過AI搭配高股息ETF進行資產配置，在控制風險的同時穩健打造退休現金流。記者許正宏／攝影

知名財經專家「不敗教主」陳重銘在近日舉辦的書友會中，大方公開其總結多年著作的「存股、做價差、危機入市」三大爆息存股心法...他指出，許多人臨近退休都想規劃退休生活，而他自己目前已處於財務自由狀態，每天在家做模型、玩3D列印機，關鍵就在於年輕時提早規劃與開源節流。

陳重銘回顧自己的理財起點，指出11年前自己還只是個在私立高職教書的老師，為了撫養三個小孩，白天教書、晚上兼課，甚至善用空堂與寒暑假拼命寫教科書，才好不容易開源出足以投資股票的資金。

他語重心長地表示，想要投資的第一步就是「增加收入、減少支出」的理財基本功，把辛苦賺到的辛苦錢存下來讓它發揮最大效益，而不是一拿到錢就去吃大餐、聽演唱會追求小確幸。

他強調離職退休需要符合「安全因素」...

他在2019年選擇離職時，當年的股利被動收入已達到約300萬元，不僅超過他原本在學校一年100多萬元的薪水，更具備足夠的安全邊際。

而面對近期台股大漲的高基期環境，他示警散戶此時盲目追高恐面臨修正，現階段「寧可少賺、小心比較重要」，本業還是要顧好。

在資產配置方面，陳重銘特別點名近期表現極為亮眼的大華優利高填息30（00918），其公告配息高達1.26元，年化配息率衝上17%。

他認為，滿手AI股容易隨著市場大起大落，此時「AI搭配高股息ETF」的資產配置就顯得格外重要，就算遇到股災也還有穩定的股息可以領，重點是要持續增加持股張數。

最後，陳重銘大方秀出對帳單，分享他幫女兒理財的成果。他利用夫妻贈予免稅額度，在女兒大二時幫其開戶並長期將資產配置於台積電、鴻海等優質企業，十幾年來僅遵循「領到股利再買」的簡單邏輯，如今該帳戶股票市值已累積超過2,600萬元，成功為女兒出國深造打造出穩定的現金流。

他鼓勵投資人，存股最難熬的是前面20年，但只要挑對獲利成長的公司長期抱著，資產就會持續增值。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 價差 散戶 陳重銘

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陳重銘看00918暴力配息17%！示警台股高空別亂追：AI配高股息才是安全配置

陳重銘在書友會上提到，近期台股高漲散戶應小心追高，推薦AI搭配高股息ETF為安全配置。他的女兒理財成果顯著，透過長期投資優質企業，帳戶市值已達超過2,600萬元。

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