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通膨難追 台股大好 全民瘋投資 不乏解保單定期買ETF拚資產增值

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台股直直漲，激起不少上班族決定積極理財決心。圖／本報系資料照片
台股直直漲，激起不少上班族決定積極理財決心。圖／本報系資料照片

台股連續大漲，指數直衝46000點，掀起全民投資熱潮，36歲上班族洪小姐身兼兩份工作，每月收入達5萬元，卻深感薪水趕不上通膨，決定改變以往保守理財方式，將保單解約共30萬轉入ETF（指數型股票基金），採「短線＋長期」雙軌進行，一方面操作個股賺取波段價差，另一方面則固定每月投入1萬元購買ETF長期存股，雖然部分持股仍有波動，但她不放棄，讓自己學習以長期投資看待漲跌的耐性。

「怎麼追都追不上通膨，只靠薪水真的太慢了。」洪小姐白天在建設公司擔任業務，晚上再兼職電話行銷，靠著兩份工作每月收入約5萬元。雖然目前單身、與家人同住，沒有房租與家庭負擔，但面對近年物價不斷上漲，她坦言仍對未來充滿焦慮，扣除日常開銷後，每月大約能留下2至3萬元，也因此開始積極研究投資理財，希望替自己累積更多財務安全感。

過去洪小姐的理財方式偏保守，主要以儲蓄和保單為主，其中一張保單每月繳交5千多元，已持續繳6年，累積投入將近30萬元，原本規劃未來每年可領約3%的利息。不過她後來仔細計算後，發現保單的報酬率仍追不上通膨速度，因此今年決定提前解約，把資金分批投入股市。她坦言當時其實猶豫很久，「畢竟繳了好多年，也擔心提早解約會不划算，但後來還是想參與股市。」雖然家人一開始並不知情，直到解約後才告知，沒想到後來家人也開始跟著研究股票投資。

目前洪小姐投入股市的資金約30萬元，投資方式採「短線＋長期」雙軌進行，一方面操作個股賺取波段價差，另一方面則固定每月投入1萬元購買ETF長期存股，希望兼顧獲利機會與風險分散。她分享，今年1月曾投入一檔個股，並於2月中獲利出場，短短一個多月報酬率約33.5%，實際獲利約1萬元，也讓她對投資逐漸建立信心。雖然目前部分持股仍有帳面波動，但她表示自己尚未真正賠錢出場，也慢慢學會以長期角度看待市場起伏。

洪小姐坦言，剛開始接觸股票時，常因股市漲跌感到焦慮，甚至會頻繁滑手機查看盤勢。不過隨著研究時間增加，她逐漸理解紀律投資與資產配置的重要性，也開始建立固定投入ETF的習慣。她認為，現在很多年輕上班族都面臨相同困境，「薪水漲幅有限，生活成本卻一直增加」，如果只把錢放在銀行，很容易被通膨侵蝕。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 通膨 台股

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