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歷史經驗：6月到年底美股漲逾1成可期 009823、009824美股ETF看俏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近十年美股指數6月進場到年底平均表現。（資料來源：CMONEY、2026/6/1）
近十年美股指數6月進場到年底平均表現。（資料來源：CMONEY、2026/6/1）

時序來到6月份，全球股市頻創新高，現在到年底，投資人該何去何從？根據統計資料顯示，近10年的6月到年底，穩健型的美股S&P500平均有近1成的漲幅空間，勝率8成；積極型的科技七巨頭指數則是有超過2成的漲幅空間。

美股投資人常說Sell in May and Go away，如同台股的五窮六絕，但觀察近10年美股歷史表現此現象早不復見。市場法人表示，今年美股4、5月表現強勢，但歷史經驗顯示6月進場到年底更可期，現在到年底的強市投資，美股是投資標配，建議投資人現階段可以市值型與科技主題美股ETF雙管齊下增進投資組合效益。

群益投信美股ETF研究團隊表示，美股在美國GDP、企業獲利長期增長下趨勢向上，吸引資金持續投入美股ETF。全球規模前三大美股被動式ETF近年來規模變化顯示，規模增長多數比重來自於資金淨流入，甚至在指數拉回時還可見低接買盤湧入，足見美股吸金魅力。此外，美股向來為全球股市領頭羊，健康的產業輪動持續開創牛市格局，因此建議美股ETF應該要納入投資標配。

群益標普500ETF(009823)經理人謝明志表示，今年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。現階段布局標普500指數就等同於布局全產業，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭ETF(009824)經理人李晉含強調，觀察近期公布之經濟數據，美國經濟活動仍持續以穩健步伐運行，另一方面，企業財報整體優於預期，特別是大型科技股受惠於AI與創新應用，獲利成長表現亮眼，值得留意的是，科技龍頭資本支出也呈現上揚，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁。四大 CSP資本支出規模持續創高，帶動科技產業獲利動能由上游逐步向基礎建設與應用端擴散，反映 AI 成長紅利已從單一族群延伸至整體科技供應鏈，看好美國科技產業後市表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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