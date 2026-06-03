老黃開金口激勵Marvell暴衝！高速傳輸題材發威…009819單日大漲近5％

受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於COMPUTEX期間釋出樂觀看法，指光通訊大廠Marvell（MRVL）有望成為下一家兆美元市值企業，激勵原本沉寂一段時間的美股光通訊族群出現報復性反彈，Marvell股價單日強彈30%，刷新歷史新高，並同步帶動台股掛牌的海外ETF表現強勢，成為今（3）日盤面焦點。觀察盤中表現，成分股中含有較高比重Marvell的海外ETF漲勢最為凌厲，包括國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）盤中漲幅均一度超過6%，中信美國數據與電力（009819）亦上漲近5%，明顯領先大盤走勢，顯示資金快速回流AI與高速傳輸相關題材。

而以近一週表現而言，009819近期表現更為突出。該ETF日前受惠甲骨文（Oracle）股價勁揚帶動，加上最大成分股博通（Broadcom）以及Marvell接連強勢上攻，推升基金淨值連日走高，近四個交易日累計漲幅已逾一成，成為近一週最強勢的海外ETF之一。

009819經理人陳雯卿指出，009819本波上漲主因來自數據中心相關個股全面回溫。5月29日甲骨文與ServiceNow股價同步走強，反映市場過去顯著低估與數據中心、雲端基礎設施高度連動的軟體公司價值。過去市場一度擔憂生成式AI將取代企業軟體需求，但從ServiceNow導入AI代理人（AI agent）功能後，成功提升客單價（ARPU），證實AI反而成為推升營收的催化劑，而非替代威脅。市場普遍認為，AI從基礎建設延伸至應用層的過程中，與AI 基建相關的企業軟體股將成為重要受惠族群之一。

陳雯卿表示，博通即將於6月3日公布財報，成為下一個關注重點。她指出，博通具備兩大AI基建核心題材，一是客製化AI晶片（ASIC）需求持續增溫，二是支撐大規模算力集群所需的高速網通晶片，隨著雲端服務業者（CSP）加大資本支出，相關產品需求具長線成長動能，亦有利帶動產業鏈同步受惠。

針對Marvell後市，陳雯卿認為，黃仁勳此番「金口」背後，實為AI產業發展進入新階段的縮影。隨著AI數據中心演變為由數千顆GPU構成的「超級工廠」，算力瓶頸已不再僅是晶片效能本身，而是資料傳輸的速度與能效。在大規模算力環境下，伺服器之間跨機架、甚至跨資料中心的資料傳輸距離動輒數十至數百公尺，傳統銅線架構面臨訊號衰減與散熱限制，使得「資料傳得夠不夠快」成為影響整體算力效率的關鍵因素。Marvell近年已成功轉型，擺脫過往消費電子業務主軸，現階段資料中心業務營收占比已超過75%，核心產品涵蓋客製化ASIC、高速交換器以及光學互連技術，可視為AI時代的「高鐵與電網」，負責承載龐大資料流。

此外，Marvell在COMPUTEX展示的共同封裝光學（CPO）技術，更是產業關注焦點。該技術直接將光學模組整合進晶片封裝中，使光訊號從晶片內部直接輸出，有效解決傳統銅線連接所面臨的頻寬與功耗瓶頸，被視為下一代高速傳輸的關鍵解方。「老黃投顧」點名只是催化劑，真正推動行情的本質，在於全球AI算力競賽已從比拼晶片性能，進入到「建電網、鋪鐵路」的基礎建設階段。隨著CSP持續加碼投資，光通訊與高速網通設備需求將呈現結構性成長。在此趨勢下，Marvell與台灣先進封裝及光通訊供應鏈的連結日益緊密，相關產業鏈有望同步受惠。以光學互連為核心的AI基建賽道，將成為未來數年最具確定性的成長主軸之一，可望帶動算力相關題材的ETF持續吸引資金進駐。

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