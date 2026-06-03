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00918為何把00919遠遠拉開了？網友點出關鍵：短期差距別看太重

聯合新聞網／ 綜合報導
00919與00918近期走勢差距引發討論，網友多認為關鍵在選股邏輯與成分股表現，但也提醒高股息ETF不宜只看短期強弱就頻繁換股。記者曾吉松／攝影
00919與00918近期走勢差距引發討論，網友多認為關鍵在選股邏輯與成分股表現，但也提醒高股息ETF不宜只看短期強弱就頻繁換股。記者曾吉松／攝影

高股息ETF近期再成股民討論焦點。有網友在PTT發文表示，自己同時持有群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918），但近期觀察兩檔走勢後，發現00919似乎被00918明顯拉開，因此好奇詢問「最近發生啥事？」並質疑是否與配息、成分股調整有關，甚至考慮是否要「蛋雕919，改去追918」。

從討論內容來看，不少網友把差距歸因於選股邏輯與成分股表現。有網友直言「問就是選股邏輯」、「00919把賺錢會噴的都蛋雕了」、「關鍵是發哥吧」、「現在比較噴的高股息 都是手上一堆發哥跟聯電」。也有人認為，00919金融股比重較高，近期自然不如吃到強勢電子股行情的ETF。

不過，也有網友提醒，ETF本來就不適合只看短期表現就頻繁換來換去。一派網友表示「買ETF只看"最近"這種短時間內的差距 有意義？」、「基本上就是輪流漲 看誰選到飆股而已」、「短期輸贏根本沒意義」、「這兩檔配息各有輸贏 且差距很小根本不用在意」。也有人建議乾脆兩檔都買，「都買平均一半」。

另一派網友則把焦點放在高股息ETF的本質，認為高股息ETF若要維持配息，勢必會賣出部分資本利得，這也可能影響後續價差表現；另有網友指出「高股息就是要把資本利得賣出才能配高息給你，簡單說就是把會漲的賣掉」、「要衝高報酬，買919是不是搞錯了啥」。也有人直言，若只想追求價差，應該思考是否買錯標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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