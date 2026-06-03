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1.26元配息威力太強！00918規模突破千億直逼00713…稀飯：跟認識不太一樣
大華優利高填息30（00918）昨日（6/2）規模正式突破1,000億元啦！
從2022年11月24日掛牌至今，歷經848個交易日達成千億規模，目前已成為台股市值第13大 ETF（扣除債券型與槓桿型），與第12名的元大台灣高息低波（00713）差距也只剩不到百億元。
更猛的是，它在5月29的規模還只有約889億元，結果短短兩個交易日，直接增加117億元，成長幅度約13.24%。
看得出來，投資人對這次配息真的非常買單。
尤其這期直接配出1.26元，也讓不少資金明顯回流，發行單位數同步增加158萬。
而且不只是規模成長，它這兩天的股價表現也很有感。
1日大漲4.32%，昨日再漲3.12%，連兩天強勢上攻，難怪今天一直看到有人說：「早知道昨天就先買了」。
再回頭看它今天的持股表現，也不難理解為什麼能這麼強。
整體持股中共有21檔上漲，其中還有5檔直接亮燈漲停，另外也有4檔漲幅超過5%。
最近的00918，真的有點猛呀！跟我認識的不太一樣了...
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