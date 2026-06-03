00918規模破1000億…兩天增117億！晉升台股市值第13大ETF、1.26元配息吸金力恐怖

大華優利高填息30（00918）寫下全新里程碑，在昨（2）日其資產規模正式跨越1,000億元大關。

該ETF自2022年11月24日掛牌上市以來，總共歷時848個交易日成功達成千億規模的成就，目前已正式晉升為台股不含債券與槓桿型中的第13大市值ETF，與第12名的元大台灣高息低波（00713）規模差距縮減至百億元以內。

00918在5月29日的規模原本僅約889億元，不料在最新一期宣布預估配發破紀錄的1.26元後，市場買氣全面引爆；短短兩個交易日之內，該ETF便瘋狂吸金、直接增加117億元，規模成長幅度高達13.24%，發行單位數也同步激增158萬個單位，顯見投資人對本次罕見的暴力配息展現極高的參與意願。

市場原本預期今年的焦點會持續集中在AI產業、台積電或主動式ETF身上，沒想到高股息ETF自5月份起展開強勢逆襲...

00918在5月單月報酬率飆達20%，不僅超越眾多高股息同行，同期表現更直接超車大盤市值型老大哥元大台灣50（0050），打破了過去高股息ETF「只能領息、無法參與資產成長」的既定印象。1日股價大漲4.32%後，昨再度強勢上攻3.12%，連續兩天的亮眼表現也讓不少錯過進場時機的投資人扼腕。

00918股價與淨值持續創高，核心動能來自其具備競爭力的成分股表現。

近期除了國巨與聯電的股價走勢強勁外，今日整體持股中更有高達21檔全面上漲，其中包含宏碁、華碩、可成、廣達、緯創等科技權值股在內，共有5檔直接亮燈漲停，另有4檔成分股單日漲幅突破5%。

除短期績效與規模暴增之外，該ETF截至目前的近12次除息中，共有9次順利完成填息，填息率高達75%，「能配也能填」的歷史表現成為存股族願意長期擁抱的核心主因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。