高息 ETF 上演換股秀 00878五進四出 納入長榮、華南金等

兩檔重量級高股息ETF昨（2）日宣告換股。規模第三大的國泰永續高股息（00878）調整成分股五進四出，規模第四大的群益台灣精選高息（00919）則是18進18出。另外，市值型的國泰台灣領袖50（00922）也是昨日宣告換股，六進六出。

依據MSCI指數公司資訊，00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整，已於1日生效，成分股新增五檔，分別為長榮、長榮航、華南金、台新新光金、統一超；刪除四檔為遠東新、仁寶、可成、京元電子。

國泰永續高股息的規模來到6,000億元創新高，經理人江宇騰表示，00878追蹤的指數每半年例行調整持股，著重企業中長期的穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求。

本次換股檔數不多，有利所連結之ETF費用率維持較低水準。

至於群益台灣精選高息，規模超過5,200億元，成分股則為40檔。根據台灣指數公司公布，本次調整持股為18進18出，新增成分股為大成、東陽、遠東新、正新、聯強、瑞昱、廣達、興富發、潤弘、統一證、凱基金、鈊象、和碩、中租-KY、來億-KY、富邦媒、豐泰、裕融。

群益台灣精選高息本次刪除成分股包括卜蜂、大成鋼、聯電、漢唐、創見、陽明、文曄、順達、大聯大、世界、群益證、瑞儀、力成、台表科、群電、台灣虎航、長華、可寧衛。

以群益台灣精選高息最新成分股來看，金融股整體權重將從目前約40%的占比進一步提高，將涵蓋完整的五大壽險金控（國泰金、富邦金、台新新光金、中信金、凱基金），以及在證券經紀與ETF發展飛速成長的統一證以及租賃產業的中租-KY與裕融。

至於國泰台灣領袖50追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數，則是新增了南亞、旺矽、臻鼎-KY、研華、藥華藥以及力旺等六檔；刪除台灣大、遠傳、和泰車、元太、鈊象以及上海商銀等六檔。

依照慣例，國泰永續高股息通常是先更動之後再公告，群益台灣精選高息則是通常在八個交易日內分段調整，以降低換股對市場的衝擊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。