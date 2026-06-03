黃仁勳背板概念 ETF 夯 績效表現傑出 躍散戶投資新寵

輝達執行長黃仁勳在最新演講會上，新背板合作名單主要來自半導體、晶片與電子零組件等，顯示台股不僅是全球AI科技新重鎮，涵蓋相關企業的台股半導體、科技型ETF，更成為「黃仁勳背板概念ETF」，吸引散戶買氣提升。

根據CMoney統計，截至1日止，黃仁勳背板概念ETF中，以今年含息報酬率排序，一共有九檔半導體、科技型ETF績效表現傑出。

分析各檔ETF受益人組成，以持有一張以下的零股人數增幅來看，半導體ETF中，新光臺灣半導體30（00904）零股成長率約124%最高、科技ETF則以野村臺灣新科技50增加約184%最佳。

至於其他檔黃仁勳背板概念ETF，零股人數成長率翻倍成長的，還有群益半導體收益、富邦科技等兩檔熱門ETF。

券商財富管理主管表示，今年來台股飆新高，多檔半導體、科技重量級企業，受惠AI熱潮帶動下，基本面前景亮眼，驅動股價動輒破千元以上，小資零股族望千金股興嘆下，反而帶起半導體、科技型ETF申購買氣，由於ETF將多檔績優千金股一網打盡，帶動今年以來半導體、科技ETF零股申購人數大增。

新光臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民表示，台股6月有COMPUTEX展登場、7月逢台積電法說接棒，預料今年台股行情「五不窮六不絕」，7月台積法說若續報佳音，半導體科技股行情，將有望一路向上，加上全球AI資本支出續增，AI代理新商機爆發。

在AI長牛效應擴散下，由AI基建、邊緣運算與終端裝置相關的半導體、電子利基股，基本面繼續大添柴火，股價迎來成長新引擎。

野村臺灣新科技50ETF經理人林怡君指出，輝達最近財報進一步確認AI產業仍處於成長初期，而非成熟末端；特別是Agentic AI的興起，將使AI應用從單一模型運算，進化為高度協作的數位生態系，帶動算力需求長期擴張。

在全球AI投資規模邁向數兆美元的趨勢下，台灣不僅是供應鏈的重要一環，更是AI硬體核心製造基地。透過ETF的配置，投資人不只是參與AI產業成長，更是直接布局支撐全球AI運作的關鍵企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。