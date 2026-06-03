00662受益人數大增

美股三大指數5月再創高，打破市場過去「五窮六絕」季節性迷思，也帶動相關ETF投資熱度明顯升溫。根據集保結算所統計，截至5月29日止，第2季以來富邦NASDAQ ETF（00662）受益人數已達90,391人，成長率達21.2%，第二名新光美國電力基建ETF亦有7.9%成長，顯示投資人對美國科技股仍具高度信心。

近期市場雖持續關注中東局勢、美伊談判進展，以及美國即將公布的非農就業數據等變數，但在AI產業需求持續強勁帶動下，美國科技企業獲利表現依舊亮眼，成為支撐美股續創高的重要動能。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，AI浪潮帶動全球企業獲利預期持續上修，科技供應鏈需求並未因地緣政治風險而受到明顯影響。根據FactSet統計，截至5月下旬已有94%的S&P500企業公布第1季財報，其中科技七巨頭獲利年增率達63.2%，其餘493家企業獲利成長17.4%，雙雙創下近年新高，顯示AI已成為推動美股企業獲利成長最重要的核心力量。

資訊科技與通訊服務類股仍是本波企業獲利成長的主要貢獻來源，再次驗證AI相關投資主題的長期趨勢並未改變。隨AI應用從大型語言模型逐步擴展至AI Agent、自動化協作及企業應用領域，市場對科技龍頭未來成長空間持續抱持樂觀態度。

從第2季以來美股ETF受益人成長排行來看，顯示在美股創高及AI投資熱潮帶動下，資金明顯聚焦於具代表性的美國科技成長型ETF，而非僅停留在防禦或廣泛市場配置。市場將持續關注美國就業市場數據、聯準會政策動向以及AI產業龍頭企業財報表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。