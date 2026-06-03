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美股 ETF 人氣一把罩

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

今年以來美股漲勢凌厲，美股ETF跟著績效亮眼、規模持續增加。根據統計，海外股票ETF規模今年以來增加1,802.2億元，來到7,549.2億元創下新高。以類型來看，美股ETF規模增加最多，今年以來增加了1,153.3億元，占了總增加規模六成以上。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，聯準會最新對於2026年經濟成長率預測值較去年12月上修，並且優於2025年的表現。根據過往經驗，自2015年以來，當美國經濟成長較前一年加速，當年度表現佳。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續。

群益美國科技巨頭ETF李晉含分析，回顧過去三年，美股七巨頭資本支出翻倍成長，占那斯達克100指數成分股的資本支出比重達65%。展望未來，七巨頭資本支出將達8,000億美元，顯示科技巨頭用鉅額資本支出打造高進入障礙，美股科技巨頭類股後市表現可期。產業配置方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭可持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股，表現也可期待。

台新標普科技精選ETF研究團隊表示，就基本面來看，S&P 500已公布財報的企業中，有84%業者的EPS高於預期，推動第1季盈餘成長率上修至15.1%，其中資訊科技更是100%優於預期。分析師預估S&P 500指數企業2025年到2027年EPS年成長率分別為11.7%、19.06%、16.8%，科技業的核心驅動力依然強勁，提供美股後市後市上漲的底氣。

尤以AI投資仍處於加速期間，相關供應鏈的獲利也在上修循環，預期AI相關仍是產業主流趨勢。

台新標普科技精選ETF研究團隊認為，博通財報表現及未來展望均優於市場預期，顯示公司持續受惠於人工智慧熱潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 聯準會 美國經濟

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