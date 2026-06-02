華南永昌未來金融 ETF 6月3日上櫃掛牌

台積電變成拖油瓶？市值型ETF台積電權重高績效反而不高？選股邏輯搭配「市值+動能」，市場大漲報酬率反而更好！ 想要「未來賺價差」、「現在領股息」，市值型ETF應該怎麼挑?投資人需要「未來賺價差」，但是更需要「現在領股息」！ 月薪3萬的小資族＝月底吃土的月光族？台北、新竹生活成本非常高，每個月1萬元的房租+1萬元的伙食費+5千元的孝親費+2千元的保險費+1千元的交通費+1千元的勞健保費+1千元的雜支＝月底吃土。 投資人選擇投資商品，除了長期累積資本利得報酬，更需要現在領到現金流，最近一年，台股權值型龍頭帶頭往上衝，不少市值大的「龍頭股」搖身一變變成「成長股」，也讓市值型ETF今年的配息能力開始往上衝。 009803玉山臺灣市值動能50（過去叫作：保德信臺灣市值動能50），今年6月殖利率超過9%，2026年6月1日，玉山投信官網公告，009803預計配發現金股利0.5元，利用公告當天的收盤價格22.11元計算，單季配息率是2.26%、年化配息率是9.05%。

2026-06-02 13:57