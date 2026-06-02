快訊

持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

神隊友動起來！彈性育嬰假最新統計 爸爸申請逾50%首度超越媽媽

T-34失事殉職飛官成績優異 家屬悲痛送別：沒想到這次是我兒子

聽新聞
0:00 / 0:00

華南永昌未來金融 ETF 6月3日上櫃掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心表示，由華南永昌投信募集發行的股票型ETF「華南永昌全球未來金融優選30 ETF（009822），將於2026年6月3日掛牌上櫃，並得辦理融資融券。

華南永昌未來金融 ETF所追蹤「彭博TPEx全球未來金融優選30指數」，聚焦於全球未來金融生態圈領域，如在區塊鏈網路支援或參與數位相關資產或金融交易公司等企業的表現。

投資人可至投信公司網站查詢華南永昌未來金融ETF的相關資訊，亦可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF/ETN / ETF /商品資訊 /國外成分股ETF」項下搜尋到相關內容。櫃買中心提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

櫃買中心 區塊鏈 指數

延伸閱讀

009823、009824等7檔新基金將在6月募集 美股ETF最可期

6月高達12檔新基金、ETF開募 台股及美股科技成長股為主流

2兆債市新星 非投等債ETF 00990B 成分債居然預計有CoreWeave

華南金獲利三箭頭發威 法說會揭示併購三原則

相關新聞

1.26的神巧合！00918大漲1.26元「剛好配1.26元」…稀飯笑：真的有點可愛

大華優利高填息30（00918）今日股價上漲1.26元，正好與本季配發股息相符，顯示市場表現強勁。持股中多檔熱門股票漲幅明顯，整體盤面氣勢驚人。

台積電竟成市值型ETF拖油瓶！知美點「市值加動能才能逆襲」：009803完勝0050

台積電變成拖油瓶？市值型ETF台積電權重高績效反而不高？選股邏輯搭配「市值+動能」，市場大漲報酬率反而更好！ 想要「未來賺價差」、「現在領股息」，市值型ETF應該怎麼挑?投資人需要「未來賺價差」，但是更需要「現在領股息」！ 月薪3萬的小資族＝月底吃土的月光族？台北、新竹生活成本非常高，每個月1萬元的房租+1萬元的伙食費+5千元的孝親費+2千元的保險費+1千元的交通費+1千元的勞健保費+1千元的雜支＝月底吃土。 投資人選擇投資商品，除了長期累積資本利得報酬，更需要現在領到現金流，最近一年，台股權值型龍頭帶頭往上衝，不少市值大的「龍頭股」搖身一變變成「成長股」，也讓市值型ETF今年的配息能力開始往上衝。 009803玉山臺灣市值動能50（過去叫作：保德信臺灣市值動能50），今年6月殖利率超過9%，2026年6月1日，玉山投信官網公告，009803預計配發現金股利0.5元，利用公告當天的收盤價格22.11元計算，單季配息率是2.26%、年化配息率是9.05%。

誰說高股息只能領息？00918含息報酬逼近174％…老牛：國巨、聯電兩大猛將撐腰

高股息ETF大華優利高填息30（00918）表現搶眼，含息報酬逼近174%。近一月股價漲幅達133%，預計於6月發放1.26元的高配息，年化配息率高達17.3%。該ETF結合產業趨勢，吸引存股族關注。

009816+00981A+00403A...用利滾更大利！杉本揭「大盤搭季配動能」3配置

台股近年吹起轉型風潮，高股息不再是唯一選擇。財經Youtuber杉本指出，現今的ETF市場已跨越單純市值型與高股息的爭辯，資產配置正式進入「功能分工」的新階段。 杉本強調，比起追求短期的動態價差，長期投資更應看重同時掌握市場基本成長、AI科技動能以及長線資本利得的可能性。他透過持有凱基台灣TOP50（009816）、主動統一台股增長（00981A）與主動統一升級50（00403A）等三檔成長型標的，解析未來資金催化的核心移動趨勢。

百萬國民高股息 ETF 00919成分股調整 18進18出 廣達、和碩都進榜

擁有近126萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919）換股秀2日登場，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次調整持股18進18出；新增成分股包括大成（1210）、東陽（1319）、遠東新（1402）、正新（2105）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、興富發（2542）、潤弘（2597）、統一證（2855）、凱基金（2883）、鈊象（3293）、和碩（4938）、中租-KY（5871）、來億-KY（6890）、富邦媒（8454）、豐泰（9910）、裕融（9941）。

華南永昌未來金融 ETF 6月3日上櫃掛牌

櫃買中心表示，由華南永昌投信募集發行的股票型ETF「華南永昌全球未來金融優選30 ETF（009822），將於2026年6月3日掛牌上櫃，並得辦理融資融券。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。