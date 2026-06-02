百萬國民高股息ETF 00919成分股調整名單出爐 18進18出

擁有近126萬受益人的群益台灣精選高息（00919）換股秀在2日登場。根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次調整持股18進18出。

新增成分股：大成（1210）、東陽（1319）、遠東新（1402）、正新（2105）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、興富發（2542）、潤弘（2597）、統一證（2855）、凱基金（2883）、鈊象（3293）、和碩（4938）、中租-KY（5871）、來億-KY（6890）、富邦媒（8454）、豐泰（9910）、裕融（9941）。

刪除成分股：卜蜂（1215）、大成鋼（2027）、聯電（2303）、漢唐（2404）、創見（2451）、陽明海運（2609）、文曄（3036）、順達（3211）、大聯大（3702）、世界（5347）、群益證（6005）、瑞儀（6176）、力成（6239）、台表科（6278）、群電（6412）、台灣虎航（6757）、長華（8070）、可寧衛（8422）。

市場法人表示，觀察00919的最新持股，在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。其中新增成分股包含輝達（NVIDIA）兆元宴的重要合作夥伴、五大壽險金控，以及現金殖利率較高的個股，刪除成分股包含本波受惠AI趨勢下股價明顯上漲、而現金股息未同步跟上的成分股。

以最新的40檔成分股來看，金融股整體權重將從目前約40%的占比進一步提高，將涵蓋完整的五大壽險金控：國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）、中信金（2891）、凱基金，加上在證券經紀與ETF發展飛速成長的統一證以及租賃產業的中租與裕融，波動度相對穩定，更加適合長期存股，而在金融類股的布局十分完整，將受惠股市持續熱絡，帶動金融業的獲利與配息持續成長。

ETF理財達人表示，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

00919甫公布的第13次配息期前公告預估配發金額為1元，是連續第2季創新高，以公告日收盤價來計算，00919預估年化配息率13.3%也創下新高紀錄，為連續13季維持10%以上，延續了高又穩的配息政策。本次除息日為2026年6月16日，參與除息最後買進日為6月15日，配息發放日為7月13日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。