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台股市值型 ETF 強勢反攻 六檔4月來交出逾兩成佳績

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股在AI熱潮帶動下持續震盪走高，市場成交動能更屢創新高，顯示資金持續大舉回流科技與AI相關族群，也帶動市值型ETF表現明顯升溫。

市場人士指出，隨著COMPUTEX題材發酵，以及AI伺服器、高速運算、機器人、自駕車與邊緣運算等應用快速擴張，資金持續聚焦電子權值股與AI供應鏈。近期包括筆電、電腦板卡、記憶體、被動元件，以及AI伺服器相關的BBU、滑軌與散熱族群均展現強勁反彈力道，推升整體科技股表現。

除了產業基本面持續改善外，近期全球金融市場風險情緒亦同步回溫。市場預期地緣政治風險趨於緩和，加上輝達（NVIIDIA）持續擴大在台投資布局，再度凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位，進一步強化國際資金對台股科技產業的信心。

根據統計，截至6月2日，4月以來漲幅超過兩成的台股市值型ETF共有六檔，其中富邦旗艦50 ETF（009802）以29.7%的漲幅居冠，明顯領先同類型產品，顯示市場資金對AI權值股布局需求持續升溫。

009802聚焦台灣大型科技龍頭企業，主要持股涵蓋聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）等AI供應鏈核心企業，完整布局AI晶片設計、先進封裝、伺服器與高速運算等關鍵環節。隨著AI概念股重新成為盤面主流，相關持股同步受惠，也帶動ETF淨值快速攀升。

富邦旗艦50 ETF經理人林威宇表示，近期台美科技企業營運展望持續正向，AI產業成長趨勢未見改變。中經院最新公布的5月製造業採購經理人指數（PMI）升至61.4，連續8個月維持擴張，並創下近五年最快擴張速度，反映產業景氣持續回溫。

林威宇指出，下半年全球AI資本支出仍有望維持高檔，AI伺服器、ASIC晶片、先進封裝及高速網通等產業需求可望延續，在基本面與資金面雙重支撐下，具備AI權值股優勢的市值型ETF，後續仍具中長期投資潛力，可望持續受惠於全球AI產業成長浪潮。

展望後市，市場普遍認為AI仍是全球資本市場最具成長性的投資主軸。隨著國際科技大廠陸續釋出新產品與技術藍圖，AI相關資本支出可望維持高檔，帶動AI晶片、ASIC、先進封裝、高速交換器及伺服器供應鏈需求延續成長動能，具AI權值股優勢的ETF，後續仍具中長線表現空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 輝達 COMPUTEX

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