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00878規模突破6千億元！00878、00922追蹤指數例行調整 名單一次看

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

國泰永續高股息ETF（00878）規模自4月底以來大幅成長近24%，正式突破新台幣6千億元大關，淨值突破32元亦創下自身新高，繼續坐穩全台最大ESG基金地位。

依據MSCI指數公司資訊，00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整，已於6月1日生效，成分股新增五檔，分別為長榮（2603）、長榮航（2618）、華南金（2880）、台新新光金（2887）、統一超（2912）；刪除4檔為遠東新（1402）、仁寶（2324）、可成（2474）、京元電子（2449）；近期備受矚目的廣達（2382）、聯電（2303）、聯發科（2454）、華碩（2357）等輝達（NVIDIA）背板股仍在00878持股名單中。00878有望幫助在投資人參與AI長線商機之餘，捕捉不同產業別成長機會。

國泰永續高股息ETF經理人江宇騰表示，00878追蹤指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」每半年會進行例行性調整持股，目的在於維持該指數向來具備產業相對分散與低周轉率的特性，本次新增的五檔標的係因股利分數達標而被納入；其中刪除股遠東新、仁寶、可成，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外京元電子則因股利分數未達標而剔除；MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數著重企業中長期的穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求；本次換股檔數不多，有利其所連結之ETF費用率維持較低水準。

此外MSCI另一旗鑑級台股市值型指數「MSCI台灣領袖50精選指數」也同步進行成分股調整，新增南亞（1303）、旺矽（6223）、臻鼎-KY（4958）、研華（2395）、藥華藥（6446）、力旺（3529）等六檔；刪除台灣大（3045）、遠傳（4904）、和泰車（2207）、元太（8069）、鈊象（3293）、上海商銀（5876）等六檔，主因市值排序變化而新增或刪除。

目前追蹤該指數的國泰台灣領袖50ETF（00922），也已同步進行成分股調整。MSCI台灣領袖50精選指數的核心理念，是協助投資人在布局台灣頂尖的50大權值股時，也能夠捕捉其中低碳轉型進程表現領先的企業，整體產業比重上，也較傳統市值型指數更為均衡。追蹤該指數的00922，更是國內第一波在ETF單一持股上限放寬後，提升台積電權重至對齊大盤目標的市值型ETF。截至6月1日，00922持有台積電權重占比近40%，相較傳統市值型ETF，在避免過度集中風險上更具有優勢，並可同步受惠聯發科、台達電（2308）、鴻海（2317）等「護國群山」的成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

MSCI 高股息

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