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企業信用品質持續改善 這檔主動債ETF年化配息率逾8% 具備三大優勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美伊戰爭歹戲拖棚影響，國際油價居高不下，導致通膨難以降溫。對此法人認為，債券市場短期仍面臨壓力，但非投資等級債基本面展現韌性，企業獲利優於預期，同時市場信用品質持續改善。在利率仍處高檔、但未來仍有降息預期的環境下，非投等債同時具備較高票息與資本利得潛力，可望成為投資人收益型配置的重要選項。

今年以來股市表現亮眼，債市投資人顯得落寞，不過觀察債券ETF表現，仍有部分繳出正報酬，主要聚焦在短天期與非投等債為主。中國信託投信表示，根據統計，非投等債企業獲利優於預期比例達44%，且正向展望比例28%，亦高於負向展望的13%。顯示即使融資成本仍高、通膨壓力未退，非投等債企業整體信用基本面尚未全面惡化，當前非投等債評價不應僅以利差絕對水準判斷，而應進一步從其他角度重新評估其投資價值。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰表示，根據以往經驗，非投等債利差若處於相對低檔，過去容易被解讀為評價偏貴或市場風險偏好過熱。然而，若僅以利差絕對水準評斷非投等債投資價值，可能忽略其內部信用品質結構已明顯改善。

他指出，目前美國非投等債指數中，BB債占比已升至約55%，創下歷史高位；而信評較低的CCC債占比則降至約9.4%，為歷史低位。這代表目前非投等債市場已不再是過去低評級債占比較高的結構，而是由較高品質的BB與B評級債主導。因此低利差不必然代表評價過熱，而是信用品質改善後的合理重估。

進一步觀察市場動態，非投等債發行市場近期維持活絡，資金多用於再融資而非擴張槓桿，強化企業財務穩定性，也降低違約風險；同時，BB與B評級企業獲利仍維持正成長，市場投資趨勢亦轉向「重品質、控風險」，而非單純追逐高殖利率。

在此背景下，主動式操作成為關鍵優勢。陳昱彰指出，00981D採主動式投資策略，聚焦成熟市場非投資等級債券，並鎖定BB至B評級區間，透過動態調整信用風險與產業配置，掌握景氣循環變化下的投資機會。 目前投組中BB評級比重約55.7%、B評級約20.5%，BBB以上約兩成，幾乎未配置CCC級高風險債券，有助提升整體投資組合品質與穩定度。

此外，相較傳統被動式債券ETF，00981D可透過主動選債與靈活調整存續期間，有效因應利率與信用利差變動，提升風險調整後報酬。統計顯示，截至2026年，00981D在台灣掛牌非投等債ETF中，今年以來報酬表現居前，反映其選債策略相對優異。

整體而言，00981D結合收益、聚焦較高信評企業，與主動操作三大優勢，在當前市場環境下，具備平衡資產波動的功能，適合投資人納入核心收益配置。根據中信投信官網，00981D本月每單位擬配息0.07元，預於6月16日除息，換算年化配息率逾8%。在利率仍處高檔、但未來仍有降息預期的環境下，非投等債同時具備較高票息與資本利得潛力，可望成為收益型配置的重要選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 美伊戰爭

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