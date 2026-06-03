家人拿150萬請代操還願分潤3成！網勸保守投資：買大盤ETF勝率高

一名網友在Dcard股票板發文表示，家人近期有150萬元閒置資金，希望交由他負責投資，並提出「賺錢家人拿7成、自己拿3成」的分潤方式。由於從未遇過類似情況，原PO好奇是否該接受這項提議，因此上網詢問網友意見。貼文曝光後迅速引發討論，不少人認為若虧損不用自行負擔，幾乎是穩賺不賠的交易，但也有人提醒，真正需要先談清楚的是賠錢後的責任歸屬與家庭關係風險。

原PO在發文中提到，家人手上多出一筆150萬元閒置資金，希望透過投資提高收益，因此主動提出由他代為操作，獲利則按照七三比例分配。由於涉及親人資金，加上未來可能產生獲利與虧損爭議，因此特別向網友請益，希望了解其他人的看法與經驗。

從留言內容來看，最多網友關心的並非如何投資，而是虧損責任問題。許多人認為，只要事先講清楚「賠錢不用還」，這筆交易對原PO而言幾乎沒有成本。有網友直言「不用信貸就有150萬可以操作」、「賠了不是你的，賺了還能抽三成」，認為條件相當優渥。甚至有人開玩笑表示，既然風險不在自己身上，不如直接投入槓桿型ETF或熱門飆股搏一把。

另一派網友則建議採取最保守的方式處理。他們認為，既然是家人的資金，最適合的做法就是投入0050等市值型ETF，避免過度追求高報酬。有不少留言點名0050、台積電、聯發科與輝達等大型權值股，認為長期投資勝率較高。部分人更建議直接買大盤ETF，透過市場長期成長獲利，既能降低風險，也比較容易向家人交代成果。

不過，也有網友提醒，金錢與親情混在一起往往容易產生糾紛。有一名網友分享親友間的借貸經驗，建議即使是家人也應事先簽訂書面文件，明確載明資金性質、獲利分配及虧損責任，必要時可尋求律師協助確認法律效力。另有網友認為，若資金來自兄弟姊妹或其他親戚，風險可能遠高於父母，因此不建議輕易答應代操。最終原PO在留言中表示，綜合大家意見後，傾向接受提議，並規劃以大盤ETF作為主要投資方向，再與家人進一步討論細節。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。