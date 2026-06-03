快訊

MLB／李灝宇敲第2轟隔天被下放3A 老虎教頭：還會再回來

航空公司布局「圈粉」孩子 少子化時代成高價值客群

美關稅退款官司還沒完！川普政府上訴 挑戰1,660億美元全面退款令

聽新聞
0:00 / 0:00

他買0050、台積電（2330）⋯獲利116萬該賣？網一面倒勸：先想好賣掉後要做什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友於Dcard分享其投資狀況，帳面獲利超過116萬元，引發熱議。網友討論是否應該獲利了結，意見分歧，有人建議考慮資金用途，另有人支持長期持有。部分投資人則提倡賣出部分持股以鎖定利潤。（本報系資料庫）
一名網友於Dcard分享其投資狀況，帳面獲利超過116萬元，引發熱議。網友討論是否應該獲利了結，意見分歧，有人建議考慮資金用途，另有人支持長期持有。部分投資人則提倡賣出部分持股以鎖定利潤。（本報系資料庫）

今年以來台股漲勢驚人，一名網友在Dcard投資版分享自己的股票對帳單，投入約237萬元資金後，目前帳面獲利已超過116萬元，報酬率接近五成，資產規模來到354萬元。面對快速增加的獲利，原PO坦言開始思考是否該獲利了結，若全部賣出等於資產成長約1.5倍，因此向網友請教是否該趁高出場。貼文曝光後引發熱烈討論，焦點集中在「獲利了結」與「長期持有」兩種投資思維之爭。

從原PO公開的持股內容來看，資產主要配置在0050、006208、0056、00919、00929、00915等ETF，以及少量台積電個股。其中0056獲利逾36萬元、00915獲利超過24萬元，0050與006208報酬率也都超過六成，整體投資成本約237萬元，未實現獲利達116萬元。面對帳面數字持續攀升，原PO坦言心情相當矛盾，一方面擔心高點反轉，另一方面又怕賣出後繼續上漲。

對此，不少網友認為根本沒有標準答案，最重要的是投資人自己的心態。有留言指出，「想賣就賣，沒有對錯」，因為每個人的風險承受度不同，若獲利已經讓自己感到不安，部分獲利了結反而能睡得更安心。也有不少已經實際獲利出場的投資人分享經驗，表示少賺並不會比虧損更痛苦，只要最終賺到的金額超過原先預期，就已經達成投資目標。

另一派網友則將討論重點放在資金用途。他們認為，賣出前應先思考「賣掉後要做什麼」。若沒有更好的投資標的，也沒有購屋、創業等資金需求，把資產換成現金未必更有意義。有網友直言，「如果最後還是會買回來，那只是多繳一次手續費和證交稅。」也有人強調，真正的關鍵並非帳面獲利多少，而是是否仍看好市場長期成長趨勢。

從留言風向來看，市值型ETF獲得最多支持。許多網友建議保留0050與006208等市值型部位，持續參與台灣經濟與企業成長；至於高股息ETF則成為檢討焦點，不少人主張可適度減碼或轉向市值型ETF，甚至有人喊出「高股息全換0050或正二」。此外，也有部分投資人採取折衷方案，建議賣出部分持股鎖定獲利，其餘繼續留在市場，兼顧現金安全感與後續上漲機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 台積電 台股

延伸閱讀

估0.8元太保守？00919配息開出驚人1元…棒棒讚：沒硬碰00918才是聰明做法

0050報酬率超車台積電（2330）！陳重銘曝真相：權重高達成六成別誤會護國神山變弱

009816+00981A+00403A...用利滾更大利！杉本揭「大盤搭季配動能」3配置

00918規模破1000億…兩天增117億！晉升台股市值第13大ETF、1.26元配息吸金力恐怖

相關新聞

00918為何把00919遠遠拉開了？網友點出關鍵：短期差距別看太重

高股息ETF近期引發網友熱議，尤其是00918和00919的明顯差距。分析指出，兩檔ETF的選股邏輯及成分股表現是主要原因，特別是00919金融股比重較高，表現不如強勢電子股。網友提醒，短期差距不應成為頻繁調整投資的依據。

1.26元配息威力太強！00918規模突破千億直逼00713…稀飯：跟認識不太一樣

00918 ETF昨日規模突破1,000億元，成為台股第13大ETF，距離第12名的00713僅差百億元。配息1.26元吸引投資人，短短兩日增加117億元，股價連漲兩天，表現強勁。

00918規模破1000億…兩天增117億！晉升台股市值第13大ETF、1.26元配息吸金力恐怖

大華優利高填息30（00918）成功突破1,000億元規模，成為台股第13大ETF。近期因1.26元的預估配息引發市場熱潮，兩天內吸金117億元，報酬率飆達20%，顯示投資人信心強勁。

0050規模衝破2兆元創新高！股民狂賀：006208真的被超車

國內最大市值型ETF元大台灣50（0050）規模正式突破2兆元大關，投資人數也逼近300萬人，再度刷新台灣ETF市場紀錄。消息在PTT股板引發熱烈討論，不少網友紛紛向0050股東道賀，認為隨著規模持續擴大、經理費率進一步下降，0050的競爭優勢正持續拉開。另一方面，曾被視為最大競爭對手的富邦台50（006208）也意外成為討論焦點，不少投資人質疑其近年策略與反應速度，認為雙方差距已愈來愈明顯。

他買0050、台積電（2330）⋯獲利116萬該賣？網一面倒勸：先想好賣掉後要做什麼

今年以來台股漲勢驚人，一名網友在Dcard投資版分享自己的股票對帳單，投入約237萬元資金後，目前帳面獲利已超過116萬元，報酬率接近五成，資產規模來到354萬元。面對快速增加的獲利，原PO坦言開始思考是否該獲利了結，若全部賣出等於資產成長約1.5倍，因此向網友請教是否該趁高出場。貼文曝光後引發熱烈討論，焦點集中在「獲利了結」與「長期持有」兩種投資思維之爭。

高息 ETF 上演換股秀 00878五進四出 納入長榮、華南金等

兩檔重量級高股息ETF昨（2）日宣告換股。規模第三大的國泰永續高股息（00878）調整成分股五進四出，規模第四大的群益台灣精選高息（00919）則是18進18出。另外，市值型的國泰台灣領袖50（00922）也是昨日宣告換股，六進六出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。