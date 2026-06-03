他買0050、台積電（2330）⋯獲利116萬該賣？網一面倒勸：先想好賣掉後要做什麼

今年以來台股漲勢驚人，一名網友在Dcard投資版分享自己的股票對帳單，投入約237萬元資金後，目前帳面獲利已超過116萬元，報酬率接近五成，資產規模來到354萬元。面對快速增加的獲利，原PO坦言開始思考是否該獲利了結，若全部賣出等於資產成長約1.5倍，因此向網友請教是否該趁高出場。貼文曝光後引發熱烈討論，焦點集中在「獲利了結」與「長期持有」兩種投資思維之爭。

從原PO公開的持股內容來看，資產主要配置在0050、006208、0056、00919、00929、00915等ETF，以及少量台積電個股。其中0056獲利逾36萬元、00915獲利超過24萬元，0050與006208報酬率也都超過六成，整體投資成本約237萬元，未實現獲利達116萬元。面對帳面數字持續攀升，原PO坦言心情相當矛盾，一方面擔心高點反轉，另一方面又怕賣出後繼續上漲。

對此，不少網友認為根本沒有標準答案，最重要的是投資人自己的心態。有留言指出，「想賣就賣，沒有對錯」，因為每個人的風險承受度不同，若獲利已經讓自己感到不安，部分獲利了結反而能睡得更安心。也有不少已經實際獲利出場的投資人分享經驗，表示少賺並不會比虧損更痛苦，只要最終賺到的金額超過原先預期，就已經達成投資目標。

另一派網友則將討論重點放在資金用途。他們認為，賣出前應先思考「賣掉後要做什麼」。若沒有更好的投資標的，也沒有購屋、創業等資金需求，把資產換成現金未必更有意義。有網友直言，「如果最後還是會買回來，那只是多繳一次手續費和證交稅。」也有人強調，真正的關鍵並非帳面獲利多少，而是是否仍看好市場長期成長趨勢。

從留言風向來看，市值型ETF獲得最多支持。許多網友建議保留0050與006208等市值型部位，持續參與台灣經濟與企業成長；至於高股息ETF則成為檢討焦點，不少人主張可適度減碼或轉向市值型ETF，甚至有人喊出「高股息全換0050或正二」。此外，也有部分投資人採取折衷方案，建議賣出部分持股鎖定獲利，其餘繼續留在市場，兼顧現金安全感與後續上漲機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。