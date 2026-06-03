0050規模衝破2兆元創新高！股民狂賀：006208真的被超車

國內最大市值型ETF元大台灣50（0050）規模正式突破2兆元大關，投資人數也逼近300萬人，再度刷新台灣ETF市場紀錄。消息在PTT股板引發熱烈討論，不少網友紛紛向0050股東道賀，認為隨著規模持續擴大、經理費率進一步下降，0050的競爭優勢正持續拉開。另一方面，曾被視為最大競爭對手的富邦台50（006208）也意外成為討論焦點，不少投資人質疑其近年策略與反應速度，認為雙方差距已愈來愈明顯。

根據媒體報導，0050規模於6月1日正式達到2兆元，截至5月底投資人數達295.6萬人，定期定額戶數也突破100萬戶。隨著規模持續增加，0050經理費率已下降至約0.0725%，未來還有機會進一步降至0.05%。此外，0050自2003年成立以來累積含息報酬率超過2200%，年化報酬率約14.94%，加上近年兒童帳戶與年輕族群持有比例持續攀升，使其穩坐國內市值型ETF龍頭地位。

一名網友在PTT分享新聞後表示，0050分割後股價已再度站上百元，規模也順利突破2兆元，對長期持有者而言無疑是一大里程碑。同時他也好奇，近年常被拿來與0050比較的006208，後續是否還有進一步調整費率或分割計畫，引發不少網友關注。

從留言內容來看，絕大多數網友對0050表現抱持正面態度。許多人認為，0050已逐漸成為台灣投資人的核心資產配置工具，甚至有人表示「幫小孩存0050比存現金還有用」，認為長期投資市值型ETF才是真正能參與台灣經濟成長的方式。也有投資人提到，分割後進場的投資人目前幾乎都有不錯獲利，對未來規模持續擴大充滿信心。

另一項討論焦點則集中在006208。不少網友直言「006208算了吧」、「真的被超車了」，認為0050在降費、分割與市場推廣方面動作積極，相較之下富邦顯得較為被動。部分投資人甚至透露，原本替家人定期定額扣款006208，但在0050分割後已陸續轉換標的。

此外，也有網友指出，0050目前成分股中台積電權重已超過六成，未來若台積電持續上漲，權重還可能進一步提高。雖然有人擔憂集中度過高，但更多投資人認為，在AI與半導體趨勢帶動下，市值型ETF仍是最簡單且有效率的長期投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。