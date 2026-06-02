誰說高股息只能領息？00918含息報酬逼近174％…老牛：國巨、聯電兩大猛將撐腰

高股息逆襲超車大盤！大華優利高填息30（00918）還原股價早破30元？誰說高股息只能領息？選對成分股，飆起來連市值型老大哥0050都會怕！發行價15元，至今含息報酬竟逼近174%！今天老牛就用近期表現非常亮眼的00918來當作例子，幫大家拆解高股息ETF惦惦吃三碗公的飆漲密碼。

產業趨勢大爆發

國巨（第1大持股）

AI伺服器現在紅透半邊天，一台AI伺服器對MLCC（積層陶瓷電容）的用量，是傳統一般伺服器的數倍之多！隨著日本和韓國的被動元件大廠紛紛把產能移轉到更高階的領域，國巨順勢承接「外溢訂單」，且帶動稼動率大幅提升。業績有了支撐，股價自然就有底氣，帶動近一個月股價狂飆133%。

聯電（第2大持股）

近期成熟製程的需求終於迎來回溫；加上聯電還跟Intel展開了策略合作。有了這個好消息加持，立刻帶動了市場資金與買盤湧進，讓聯電近期的股價表現相當強勢，近一個月股價同樣有87%的漲幅。有了這兩檔猛將撐腰，精準地踩中大趨勢，00918想不跟著衝都難啊！

高填息定心丸

除了選股眼光精準，00918還有一個老牛非常欣賞的特性，那就是名符其實的「高填息」。

存高股息ETF最怕的就是貼息，但回顧近4次配息，00918幾乎都是穩穩地完成填息，這對存股族來說就像是吃了一顆定心丸。說實在的，要不是2025年「川普關稅」跑來攪局，短暫影響市場情緒，不然00918的連續填息美好紀錄，絕對是可以繼續延續下去的。

早就翻倍啦

說到這裡，前幾天有朋友跑來問老牛：「老牛啊，00918績效這麼好，那為什麼股價到現在還沒站上30元呢？」

哎呀，這就是大家常有的迷思啦！00918發行價是15元，它成立到現在，其實已經繳出近174%的驚人報酬。

如果你把領到的股息都算進去，它的股價早就不知道突破30元多久啦！當然，以目前的走勢和氣勢來看，帳面股價距離真正碰到30元大關，也已經是指日可待囉！

配息香噴噴

最後，存股族注意啦！00918將在6月份迎來配息，這次預計要配發1.26元，配息居然較前次的0.62元還要多上一倍，換算下來年化配息率可是衝上了17.3%呢！對於想要創造現金流的朋友來說，這數字相當有吸引力。

這次預計會在6月18日進行除息，也就是說，6月17日就是最後的買進日！快拿出行事曆記下來囉。

總結來說，00918完美結合了「產業爆發力」與「高填息體質」。老牛非常期待00918站上30元大關！安心領息、順勢賺價差！

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