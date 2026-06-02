華南永昌未來金融 ETF 009822 6月3日上櫃掛牌

櫃買中心表示，由華南永昌投信募集發行之股票型ETF「華南永昌全球未來金融優選30 ETF」，簡稱華南永昌未來金融，證券代碼009822，將於6月3日掛牌上櫃，並得辦理融資融券。

依據申請資料，華南永昌未來金融ETF所追蹤之「彭博TPEx全球未來金融優選30指數」，聚焦於全球未來金融生態圈領域，如在區塊鏈網路支援或參與數位相關資產或金融交易之公司等企業之表現。有關ETF詳細投資策略請參閱公開說明書。

投資人可至投信公司網站查詢華南永昌未來金融ETF（009822）的相關資訊，亦可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF/ETN / ETF /商品資訊 / 國外成分股ETF」項下搜尋到相關內容。櫃買中心提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。