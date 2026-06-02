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009816+00981A+00403A...用利滾更大利！杉本揭「大盤搭季配動能」3配置

聯合新聞網／ 杉本來了
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台股近年吹起轉型風潮，高股息不再是唯一選擇。財經Youtuber杉本指出，現今的ETF市場已跨越單純市值型與高股息的爭辯，資產配置正式進入「功能分工」的新階段。

杉本強調，比起追求短期的動態價差，長期投資更應看重同時掌握市場基本成長、AI科技動能以及長線資本利得的可能性。

他透過持有凱基台灣TOP50（009816）、主動統一台股增長（00981A）與主動統一升級50（00403A）等三檔成長型標的，解析未來資金催化的核心移動趨勢。

規模成本大評比！主動式AI大受市場青睞

根據杉本分析，截至5月26日之市場數據，主動式AI與科技成長型ETF的市場接受度相當高。其中，以主動選股為核心的00981A基金規模高達2850億元，居三檔之冠，單張投入成本約31500元亦相對較高。

而成立時間較短、聚焦趨勢觀察的00403A，基金規模也迅速成長至1934億元，單張成本約10600元，是進入門檻較低的選擇。

至於市值型代表009816，目前規模則穩定維持在1294億元，單張成本約14700元。

核心功能各異！選股機制、內扣費用成關鍵差異

杉本進一步拆解三檔標的的結構差異。核心皆持有50檔成分股且高度集中於半導體與電子產業，但選股機制截然不同。

009816屬於被動式市值型，每年固定調整4次成分股，採「 不配息 」設計，透過利滾利模式專注打包大型權值股。

00981A與00403A則為季配息的主動式ETF，由投研團隊與經理人依據產業趨勢動態調整，展現更高的操作彈性。

在費用方面，主動式因需經理人主動操盤，內扣費用必然高於傳統市值型，00981A與00403A內扣費用率分別為1.67%與1.23%，而被動型的009816則僅需約0.1%。

績效爆發力比拚！穩健、平衡、進攻三模組操作解密

從近期報酬表現來看，主動選股在科技多頭行情中展現出極強的超額報酬爆發力。

00981A近一週上漲14.99%，近三個月累積績效高達61.15%，不過其價格波動感受也偏高。009816則表現穩健，近三個月累積上漲28.91%，波動感相對中等。

新成立的00403A近一週上漲5.55%，後續仍待市場持續觀察其在資本成長與現金流間的平衡。

針對資金配置，杉本揭示「 核心、成長、趨勢 」三大投資風格模型：

穩健型：以波動較穩的009816為主軸（佔比60%），再以00981A與少量00403A補強。

平衡型：拉高00981A與00403A比重，兼顧AI成長動能與季配息的現金流。

進攻型：重倉主動型與趨勢型ETF，放大資本成長空間，但須承受較高震盪。

622萬實盤組合曝光！專家點破合理價節奏

杉本大方公開自身的操作組合，目前他總計投入約622萬元，持有00981A共135張（ 成本25.58元，報酬率約23% ）、009816共110張（ 成本10.9元，報酬率約35.3% ），以及處於建倉觀察階段的00403A共155張（ 成本10.14元，報酬率約4.62% ）。

最後，杉本特別提醒投資人切勿憑感覺進場，並公佈當前最新評估數據：009816目前股價14.7元（ 合理價12.5元 ）；00981A目前股價31.5元（ 合理價25.1元 ）；00403A則在估算中。

顯見兩檔標的當前股價皆高於合理區間，投資人應釐清自身持有邏輯並認清昂貴與便宜區間，才能在市場震盪時穩住加碼節奏。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 00981A主動統一台股增長 00403A主動統一升級50

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