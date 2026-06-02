台積電竟成市值型ETF拖油瓶！知美點「市值加動能才能逆襲」：009803完勝0050

台積電變成拖油瓶？市值型ETF台積電權重高績效反而不高？選股邏輯搭配「市值+動能」，市場大漲報酬率反而更好！

想要「未來賺價差」、「現在領股息」，市值型ETF應該怎麼挑?投資人需要「未來賺價差」，但是更需要「現在領股息」！

月薪3萬的小資族＝月底吃土的月光族？台北、新竹生活成本非常高，每個月1萬元的房租+1萬元的伙食費+5千元的孝親費+2千元的保險費+1千元的交通費+1千元的勞健保費+1千元的雜支＝月底吃土。

投資人選擇投資商品，除了長期累積資本利得報酬，更需要現在領到現金流，最近一年，台股權值型龍頭帶頭往上衝，不少市值大的「龍頭股」搖身一變變成「成長股」，也讓市值型ETF今年的配息能力開始往上衝。

009803玉山臺灣市值動能50（過去叫作：保德信臺灣市值動能50），今年6月殖利率超過9%，2026年6月1日，玉山投信官網公告，009803預計配發現金股利0.5元，利用公告當天的收盤價格22.11元計算，單季配息率是2.26%、年化配息率是9.05%。

觀察009803、0050、006208的基本資料可以發現，009803雖然年化配息率最高，但是並沒有因此「賺了股息卻賠了價差」，相反的今年以來含息總報酬率72.59%，績效表現反而優於0050、006208。

觀眾朋友可能會好奇，0050、006208台積電的權重不是更高嗎？怎麼績效表現會輸給台積電權重更低的009803呢？

知美常常說：ETF最重要的就是成分股的選股邏輯，一樣都是市值型ETF、一樣都是50檔成分股，009803、0050、006028的差異在哪裡？

答案很簡單，0050、006208的選股邏輯是單純挑選「市值最大的50間公司」，009803的選股邏輯則是聚焦在臺灣的指標企業，需要是「各產業市值排名前15%」或「最近三年市值成長前15%」的50間公司。

今年台股權值股由台積電領漲，但是聯發科、台達電更會漲，打破過去大家對於ETF的台積電權重越高，績效表現就會越好的印象，也讓大家認識到市場大漲採取動能選股策略的重要性。

009803每年總共會更換兩次成分股，為了滿足「未來賺價差」、「現在領股息」的特性，6月份會「加重價值因子提高投資組合的股息率」、12月份會「加重動能因子創造超額報酬機會」，而觀察今年以來的含息總報酬率表現，可以發現在市場大漲的階段，加重動能因子確實有機會打敗大盤！接下來就繼續觀察下半年的配息表現，能不能夠滿足投資人的期待？

009803本次配息資訊如下：

配息金額：0.5元 最後買進日：2026年06月12日 除息日：2026年06月15日 配息日：2026年07月07日

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