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009803半年報酬率贏9%…甩0050、006208！配息0.5元新高…陳重銘：護國群山打破台積電一枝獨秀

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
台股15日開高走強，盤中最高首次攻上37000點大關，觸37064.16點，大漲768.04點，創盤中歷史新高，力拚站穩37000點。中央社記者謝佳璋攝 115年4月15日 中央通訊社
台股15日開高走強，盤中最高首次攻上37000點大關，觸37064.16點，大漲768.04點，創盤中歷史新高，力拚站穩37000點。中央社記者謝佳璋攝 115年4月15日 中央通訊社

最近幾年AI類股大漲，讓我深深體會到「趨勢不容易形成，形成之後更不容易改變。」投資股票就是要找趨勢，抓對趨勢就會跟上成長的動能；只是AI產業「族繁不及備載」太過龐大，最好的方法就是「持有一籃子好公司」的ETF

台積電當然是AI的受惠者，我也是台積電的信徒，但是隨著市值達到60兆，台積電的漲勢明顯變慢。反觀聯發科台達電台光電...漲勢紛紛超車台積電，導致持股過度集中在台積電的ETF，像是元大台灣50（0050）跟富邦台50（006208），表現也開始落後其他市值型ETF。

從這裡可以看出，ETF除了挑選「高市值」、還要有「成長動能」的成分股之外，更要有分散性。講到了「市值、動能」這兩大因素，剛好被玉山市值動能50（009803）寫進基金名稱中，馬上來比較一下報酬率，直接用數字說話。

最近半年009803報酬率高達81.67%，超越0050、006208的72.84%、72.12%。009803領先了9%，就是因為成分股分散性佳，有護國「群山」，而且抓到具有成長動能的成分股。再來看一下平均殖利率，009803的5.76%也是大幅領先，可見009803的投資人，是「股利 + 資本利得」都開心。

0050跟006208都是追蹤「台灣50指數」，缺點是只挑選大市值，卻不管企業有沒有賺錢。現在進入AI的時代，ETF的指數當然有了很大的進化。009803追蹤「臺灣市值動能50指數」，除了大市值公司之外，更要挑選有賺錢，市值具成長潛力的「隱形冠軍」，還有成分股的品質、成長跟動能...都是缺一不可的！

009803屬於季配息，2025年9月、12月，2026年3月分別配出0.19、0.22、0.25元，今年6月的配息剛好碰到除權息旺季，配息金額也是創新高的0.5，以此推估的年化配息率為9.05%。

如今台灣的ETF持續推陳出新，投資人該怎麼挑選？其實被動型的就是追蹤指數，我歸納出2個觀察指標：

1. 了解指數的設計邏輯：009803不是只挑大的公司，更挑有成長動能的公司

2. 上市後表現：上市前指數回測僅供參考，上市後就要接受市場的考驗，009803一樣打敗前輩，事實說明一切

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803玉山市值動能50 季配息 ETF 市值型 0050元大台灣50 006208富邦台50 2330台積電 台達電 聯發科 台光電

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