00757賺20%獲利了結！達人「怕反轉搭到南下失速列車」：波動大、能實際賺到才有用

我朋友之前買了統一FANG+（00757），一路就這樣看著它往上爬！回顧短短的這些日子：一開始賺5%，她問我：「emily，這樣是不是可以先跑了？」

後來賺了10%，她又問：「怎麼一下又變成10%，會不會太快？」再來到15%，語氣開始有點激動：「怎麼又漲了！現在到底要不要賣？」

最後看到20%左右，她直接變成：「不行了，這好像不像真的，現在不賣會不會太貪心？」

相信近期很多大大也懂這種感覺，最近不管台股、美股，這種「不真實」的漲法，雖然帳面獲利是真的，但短時間漲得太快，反而會讓人有一種不踏實的感受。

越是這種時候，越要回頭看自己原本的規則。

獲利放在帳上，還是市場暫時幫忙保管；能照計畫收回來，才算真正完成這一段投資。

其實00757這種沒有漲跌幅限制，又只押十檔，期間還沒有股息可以領的商品，保守如我當初會把它放進觀察名單，也是想了好一陣子的。

很多大大問過00757，尤其這幾年美股表現很強，AI、雲端、半導體、資料中心這些題材，幾乎輪流成為市場焦點。

但如果不熟美股的人，又或是像我朋友這樣想參與美股，會遇到幾個現實問題：開海外券商麻煩嗎？是不是要換匯？應該買哪幾檔？比例怎麼分配？

畢竟是要參與不同的市場，各種以前沒遇過的問題，就會一個接一個浮出來，所以後來決定把00757放進觀察名單，原因很單純：它提供了一個比較容易參與美股科技龍頭的方法，而且00757不囉嗦，通通選給你最有代表性的科技龍頭！

它的設計，可以說是把「強者恆強」這個想法，做成一籃子，只挑十檔，而且是各領域的龍頭，再用等權重擺在一起。

可以說是：要AI有龍頭，要雲端有龍頭，要社群有龍頭，要電商有龍頭，要串流影音也有龍頭。

什麼意思？直接說出近期成分股就知道了：博通、亞馬遜、Alphabet、美光、輝達、蘋果、微軟、Meta、網飛、Palantir...等等。

懂了嗎？全部都是大家聽過，又是在各自領域排在前面的公司，等於是把最有代表性、話題性，也最能吃到新趨勢的公司，集中放在一起。

只是00757有幾個特性，在我放進觀察名單、買進之前，都有仔細想過。

第一，它是等權重，所以十家公司在ETF中，地位都是一樣的，而且指數會定期檢視和再平衡，表現跟不上、條件不符合的，就有可能被換下來。

這樣的設計，主要是避免單一公司的權重無限放大，這點和0050這種市值型ETF不同，0050是誰市值越大，權重就越高。

00757比較像讓十家公司一起上場，每檔股票都有舉足輕重的地位。

第二，它只有十檔，又高度集中在科技和成長股。這種ETF天生就比市值型ETF的波動大，行情好的時候，就盡情享受上漲；但一旦行情反轉，就會知道什麼叫「南下失速列車」了。

所以買這種商品，一定要知道它的個性，它可以幫資產增加成長性，但也會讓帳面波動更明顯。

第三，它其實算是主題型ETF，內扣成本會比市值型ETF高一些，00757的經理費0.85%，保管費0.18%，再加上指數授權費、交易等成本，固定費用大約至少都在1%以上。

所以我自己不會把它當成長期定期定額的核心標的，今年我也有買一些，主要是因為當時股價來到我自己設定的便宜價附近，所以用比較小的部位，簡單做一段波段，如果真的要長抱很多年，這種費用率就要認真算進去。

第四，00757在台股掛牌，又沒有配息，收益直接反映在淨值裡，對不想處理配息再投入的人來說，這點相對單純。

但還有一個藏在水面下的因素：匯率。

00757投資的是美元資產，我們用新台幣交易，所以即使美股科技股表現不錯，如果台幣升值，也可能默默吃掉一部分報酬。

這一點很多人看帳面損益時，不一定會馬上想到，但海外ETF一定要一起評估。

總結來說，00757確實是一檔很有特色的ETF，它可以讓投資人用台股ETF的方式，參與美國科技龍頭的成長。

但要清楚規劃好它在資產配置裡的位置，我會比較偏向把它放在「進攻型部位」，用來參與美國科技龍頭的成長性，穩定累積的部位負責打底，有成長性的部位負責參與趨勢，每筆錢的位置先分清楚，操作時就比較不容易被行情牽著走。

事實上，我今天也趁漲勢，把我的00757賣出了，大約持有五個月，報酬約20%左右，這筆已經到達我當初設定好的目標，所以就按照規則出清。

後面它可能還會漲，但對我來說，這一段已經完成任務，短短參與五個月就賺到是開心的，又能按照規則收回來，心裡也更踏實。

這次也再次提醒我，投資這種波動比較大的商品，最怕的就是賺錢後開始捨不得，一開始想說賺20%就好，真的到了20%，又會想等25%；到了25%，又覺得30%好像也可以。

人性就是這樣，帳戶變胖，貪心也會一起長大。

所以越是這種短時間漲很多的商品，越要回頭看自己原本的計畫，投資不用每次都賣在最高點，能把自己原本設定好的計畫走完，其實真的就已經非常棒了。

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