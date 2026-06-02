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0050報酬率超車台積電（2330）！陳重銘曝真相：權重高達成六成別誤會護國神山變弱

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
針對網友質疑台積電今年報酬率輸給0050，陳重銘指出0050有高達6成權重為台積電，台積電近期漲幅落後純粹是因為市值高達60兆、資金優先流向其他電子股所致。圖／本報資料照片
針對網友質疑台積電今年報酬率輸給0050，陳重銘指出0050有高達6成權重為台積電，台積電近期漲幅落後純粹是因為市值高達60兆、資金優先流向其他電子股所致。圖／本報資料照片

「不敗教主」陳重銘在影音內容中，針對網友留言指出「台積電（2330）今年報酬率似乎輸給元大台灣50（0050）」一事做出回應。他強調，0050有高達6成的權重都是台積電，如果台積電表現不好，0050也不可能會好。

陳重銘分析，台積電近期的漲幅雖然相對落後，但本身「其實沒有問題」。主因是台積電的股本與市值過於龐大，市值已高達60兆元，導致市場資金先前優先流入台達電（2308）、台光電（2383）、聯發科（2454）等標的。

不過，他指出這些電子股的股價目前都已經被炒高到天花板，後續恐怕難以再繼續推升。

在獲利基本面部分，陳重銘以聯發科與台積電進行對比；聯發科去年第一季賺15元多，法人預估今年全年大概賺66元；反觀台積電，去年全年就已經賺了66元，今年法人更預估台積電全年獲利可望達到100元。

陳重銘直言，台積電的獲利持續成長，投資人不需要太過煩惱。且以台積電的本益比來看，在當前電子股中表現相對落後。他呼籲...抱著這種獲利成長的公司「耐心等待就對了」，一旦市場資金在AI類股那邊炒不動時，資金自然就會回流到台積電身上。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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