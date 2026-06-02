老AI大復活 00896聚焦算力、能源與車用三大趨勢 年化配息率逾17%

中信綠能及電動車ETF（00896）最新配息出爐，根據中國信託投信公告，本次每單位擬配發1.25元，較前一次配息0.7元大幅提升，寫下成立以來新高紀錄，若以6月1日收盤價29.37元推算，單次配息率約4.25%，年化配息率逾17%，位居本月配息ETF前段班。

除了配息率亮眼外，其成分股近期也有好表現。觀察00896成分股結構，內含不少近期復活的「老AI」，包括台積電、台達電、鴻海、聯發科、光寶科、緯創及聯電等，其中包含緯創、鴻海、聯發科與聯電等，近月漲勢相當驚人。

中國信託投信表示，00896整體產業分布以半導體、電腦及週邊設備與電子零組件為主，顯示該ETF已緊扣AI運算與資料中心擴建趨勢，同時兼顧電力與通訊基建等長線需求，使投資範圍從單一電動車題材，進一步延伸為多產業成長佈局。

00896經理人張苡琤表示，00896聚焦三大長線趨勢，包括AI算力、能源轉型與智慧車用，其中在AI供應鏈方面，涵蓋晶圓代工、伺服器、電源供應與封測等關鍵環節，可望受惠AI應用擴散帶動的資本支出；在電力基礎建設方面，除台達電外，亦布局中華電、華新、大同、東元等相關企業，掌握用電需求提升與電網升級商機；而在車用領域，則透過鴻海、聯發科、光寶科、信邦等個股，切入電動車與車用電子產業鏈，形成三大主軸並進的投資架構。

00896日前也進行成分股調整，張苡琤表示，隨著AI持續推升算力需求，帶動半導體與伺服器供應鏈成長，同步也推升電力需求，使電力設備與基礎建設成為另一波長線商機，此外，在政策支持與技術持續進步下，電動車與車用電子市場仍具備長期成長潛力，透過多元產業配置，有助在不同景氣循環中掌握投資機會。

張苡琤指出，在AI算力與電力需求同步擴張的背景下，台灣供應鏈將持續受惠，00896透過布局半導體、電力與車用三大族群，使投資人可一次掌握多元產業機會。根據中國信託投信官網，00896此次除息交易日訂於6月16日，投資人須於6月15日前持有或買進，並將於7月13日領息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。