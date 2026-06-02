黃仁勳：AI運算需求高得不可思議 00400A持股近五成是關鍵名單

國泰投信表示，從上周的兆元宴到昨日演講的感謝名單，主動國泰動能高息（00400A）快速卡位AI時代的浪潮中，有超過四成的成分股與黃仁勳背板重疊。仔細盤點兆元宴和演講背板中的名單，其中台積電、聯發科、台達電、欣興、緯穎、奇鋐、華碩、技嘉、廣達、川湖、臻鼎-KY、貿聯-KY、智邦、勤誠，皆為主動式台股ETF 00400A的成分股，以6月1日估算權重合計達49.6%。

黃仁勳強調AI代理時代已來臨，Token將成為未來獲利的收入單位，AI企業想要建造更多AI資料中心，便需要更多的算力支援Token輸出內容，買越多會賺越多，重點是一切始於台積電，同時也點名感謝感謝台灣龐大的合作夥伴生態系，再次印證台廠價值。

主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，的輝達已不只專注在GPU生產，而是提供最複雜且精密的系統解決合作夥伴的問題：其中的DSX AI工廠，作為近代最複雜的大型基礎建設工程之一，每一個環節都極其複雜，從晶片、機架、網路、電源、冷卻等面向多元協作，輝達正試圖建立一條完整的供應鏈，將AI算力轉為獲利能力。Vera Rubin已經火力全開，進入量產階段，台廠正是AI產品的起點和終點。

主動國泰動能高息（00400A）掛牌一個多月，股民數已來到11.5萬位、ETF最新規模約新台幣228.9億元，為3月30日成立時的300%。梁恩溢認為，AI的基本面至少還會走大約10到15年，儘管中間股價會上上下下，但台灣基本面一枝獨秀，已是全球最有競爭力的AI供應方，隨著COMPUTEX正式揭幕，加上股東會旺季接棒發酵，可望為台股持續注入成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。