估0.8元太保守？00919配息開出驚人1元…棒棒讚：沒硬碰00918才是聰明做法

＊原文發文時間為6月1日

群益台灣精選高息（00919）配息比我預測的高；被打臉了、但卻很爽啊！

今天（6/1）高股息巨頭00919終於正式開牌了。

我之前預估這次配息大概落在0.8-0.82元，結果官方直接大筆一揮，開出驚人的數字整整1.0元！

沒錯，我被狠狠打臉了！而且最扯的是，我看社群留言和討論區，竟然有不少人之前就大膽預測會發「1元」，居然還真的預測對了。

若以收盤價30元計算，預估年化配息率13.33%，同步創下新高紀錄，為連續13季維持10%以上年化配息率。

此外，00919截至目前股價、規模、配息金額以及年化配息率均創新高。

相較於隔壁棚配出1.26元的大華優利高填息30（00918），還沒開獎前，依據群益過去每季的慣性，想說可能會稍微比00918多出一丁點，沒想到這次竟然沒有，算是保留點實力。

原本想說00919來硬的，配出1.28元，如今配出1元反而鬆了一口氣。這做法非常聰明，畢竟股息如果發得太過頭、把煙火放得太大，後續的「填息」對股價來說也是一大考驗。

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