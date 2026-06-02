00919配息1元創新高！126萬受益人嗨翻 網友卻喊：輸00918

高人氣ETF群益台灣精選高息（00919）公布最新配息公告，第13次配息預估每受益權單位配發1元，創下掛牌以來新高。本次除息日為6月16日，最後買進日為6月15日，配息發放日則為7月13日。

根據原文內容，00919目前受益人數近126萬人，以6月1日收盤價30元計算，預估年化配息率達13.33%，同樣創下新高紀錄。00919已連續13季維持年化配息率10%以上，本月也出現股價、規模、配息金額與年化配息率同步創高的「4高」現象。

ETF理財達人指出，投資人選擇台股高息ETF時，可觀察配息金額、年化殖利率與配息穩定性。以00919來看，採季配息制度，每年3月、6月、9月、12月除息，成立以來最低配息0.54元，最高則為本次的1元。

不過，雖然00919配息創高，網友反應卻不完全買單，主因是同為高股息ETF的00918本次配息達1.26元，不少人直呼「輸918」、「比00918還爛？」、「918：遜咖」、「有點意外 竟然輸918」。

也有人認為1元已經很不錯，留言說「1元很強了」、「年化 13% 還可以嫌低啊」、「單次配息3.33%都有人嫌爛喔」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。