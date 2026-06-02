6月ETF除息秀底氣足！00918豪氣配息1.26元稱霸季配、00961發0.15元奪下月配王座
台股6月開門紅，股民真的嗨翻了！昨（1）日加權指數終場狂飆604.97點，收在45,337.91點，直接刷新歷史收盤新高紀錄，成交量更爆出1兆4,770.85億元的驚人天量！
「護國神山」台積電（2330）盤中最高衝上2,415元新天價，隨後雖有賣壓湧現，終場以2,355元平盤作收。
隨著大盤屢屢衝破天際，台股ETF也跟著賺飽飽，累積了豐厚的資本利得，加上傳統除權息旺季即將到來，讓6月即將登場的ETF除息大秀「底氣十足」，各家投信大方配息不手軟！
存股族注意了！盤點6月即將除息的熱門台股ETF，月配息與季配息陣營紛紛端出超狂數據。在月配型ETF中，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為吸睛，每單位配發0.15元，換算年化配息率高達14.1%，直接奪下月配息王寶座；另外，中信成長高股息（00934）、復華台灣科技優息（00929）也緊追在後，年化配息率雙雙突破10%大關，表現相當亮眼。
季配型ETF方面更是戰況激烈！大華優利高填息30（00918）這次配息高達1.26元，年化配息率直衝16.5%，超狂數據直接稱霸季配陣營；而深受廣大存股族青睞的群益台灣精選高息也配出1元好成績，年化配息率達13.3%。
法人分析，受惠台股企業獲利大爆發與滿滿的資本利得，投信發行商「銀彈充足」，有絕對的資源配發高息，滿足股民每個月的現金流需求。
針對超夯的高息ETF到底該怎麼挑？00961基金經理人江明鴻點出關鍵，現在的選股邏輯已經從單純的「追求高配息」，全面進化到「高息、成長與產業趨勢並重」。
他強調，在AI浪潮重塑全球產業格局的趨勢下，只有兼顧獲利品質與未來趨勢的優質標的，才能在多頭市場中讓投資人「股息、價差兩頭賺」。
市場專家也特別提醒，雖然6月ETF配息率屢創新高、超級誘人，但投資人參與除息還是要回歸ETF的選股邏輯與基本面。
在台股資金動能充沛的環境下，除了緊盯帳面上的配息率，更要重視「填息能力」與整體的「總報酬表現」，才能在台股不斷創高之際，真正把股息與資本利得穩穩放進口袋，成為最大贏家！
|配息頻率
|代號
|股票名稱
|收盤價（元）
|配息金額（元）
|年化配息率*
|月配
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.78
|0.15
|14.1%
|00934
|中信成長高股息
|28.19
|0.25
|10.6%
|00929
|復華台灣科技優息
|30.8
|0.26
|10.1%
|00940
|元大台灣價值高息
|12.27
|0.05
|4.9%
|00900
|富邦特選高股息30
|19.58
|0.075
|4.6%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|28.78
|0.11
|4.6%
|00946
|群益科技高息成長
|15.32
|0.058
|4.5%
|00939
|統一台灣高息動能
|20.5
|0.072
|4.2%
|月配（續）
|00962
|台新AI優息動能
|15.77
|0.05
|3.8%
|雙月配
|00907
|永豐優息存股
|15.64
|0.205
|7.9%
|季配
|00918
|大華優利高填息30
|30.46
|1.26
|16.5%
|00919
|群益台灣精選高息
|30
|1
|13.3%
|009803
|玉山市值動能50
|22.11
|0.5
|9.0%
|00713
|元大台灣高息低波
|57.95
|1
|6.9%
|00915
|凱基優選高股息30
|29.72
|0.45
|6.1%
|009802
|富邦旗艦50
|20.64
|0.198
|3.8%
|主動型
|00994A
|主動第一金台股優
|18.65
|0.462
|9.9%
|00981A
|主動統一台股增長
|31.7
|0.63
|7.9%
資料來源：CMoney 資料日期：截至2026.06.01
*年化配息率計算公式為「每單位配息金額／除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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