6月ETF除息秀底氣足！00918豪氣配息1.26元稱霸季配、00961發0.15元奪下月配王座

台股6月開門紅，股民真的嗨翻了！昨（1）日加權指數終場狂飆604.97點，收在45,337.91點，直接刷新歷史收盤新高紀錄，成交量更爆出1兆4,770.85億元的驚人天量！

「護國神山」台積電（2330）盤中最高衝上2,415元新天價，隨後雖有賣壓湧現，終場以2,355元平盤作收。

隨著大盤屢屢衝破天際，台股ETF也跟著賺飽飽，累積了豐厚的資本利得，加上傳統除權息旺季即將到來，讓6月即將登場的ETF除息大秀「底氣十足」，各家投信大方配息不手軟！

存股族注意了！盤點6月即將除息的熱門台股ETF，月配息與季配息陣營紛紛端出超狂數據。在月配型ETF中，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為吸睛，每單位配發0.15元，換算年化配息率高達14.1%，直接奪下月配息王寶座；另外，中信成長高股息（00934）、復華台灣科技優息（00929）也緊追在後，年化配息率雙雙突破10%大關，表現相當亮眼。

季配型ETF方面更是戰況激烈！大華優利高填息30（00918）這次配息高達1.26元，年化配息率直衝16.5%，超狂數據直接稱霸季配陣營；而深受廣大存股族青睞的群益台灣精選高息也配出1元好成績，年化配息率達13.3%。

法人分析，受惠台股企業獲利大爆發與滿滿的資本利得，投信發行商「銀彈充足」，有絕對的資源配發高息，滿足股民每個月的現金流需求。

針對超夯的高息ETF到底該怎麼挑？00961基金經理人江明鴻點出關鍵，現在的選股邏輯已經從單純的「追求高配息」，全面進化到「高息、成長與產業趨勢並重」。

他強調，在AI浪潮重塑全球產業格局的趨勢下，只有兼顧獲利品質與未來趨勢的優質標的，才能在多頭市場中讓投資人「股息、價差兩頭賺」。

市場專家也特別提醒，雖然6月ETF配息率屢創新高、超級誘人，但投資人參與除息還是要回歸ETF的選股邏輯與基本面。

在台股資金動能充沛的環境下，除了緊盯帳面上的配息率，更要重視「填息能力」與整體的「總報酬表現」，才能在台股不斷創高之際，真正把股息與資本利得穩穩放進口袋，成為最大贏家！

配息頻率 代號 股票名稱 收盤價（元） 配息金額（元） 年化配息率* 月配 00961 FT臺灣永續高息 12.78 0.15 14.1% 00934 中信成長高股息 28.19 0.25 10.6% 00929 復華台灣科技優息 30.8 0.26 10.1% 00940 元大台灣價值高息 12.27 0.05 4.9% 00900 富邦特選高股息30 19.58 0.075 4.6% 00730 富邦臺灣優質高息 28.78 0.11 4.6% 00946 群益科技高息成長 15.32 0.058 4.5% 00939 統一台灣高息動能 20.5 0.072 4.2% 月配（續） 00962 台新AI優息動能 15.77 0.05 3.8% 雙月配 00907 永豐優息存股 15.64 0.205 7.9% 季配 00918 大華優利高填息30 30.46 1.26 16.5% 00919 群益台灣精選高息 30 1 13.3% 009803 玉山市值動能50 22.11 0.5 9.0% 00713 元大台灣高息低波 57.95 1 6.9% 00915 凱基優選高股息30 29.72 0.45 6.1% 009802 富邦旗艦50 20.64 0.198 3.8% 主動型 00994A 主動第一金台股優 18.65 0.462 9.9% 00981A 主動統一台股增長 31.7 0.63 7.9%

資料來源：CMoney 資料日期：截至2026.06.01

*年化配息率計算公式為「每單位配息金額／除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。