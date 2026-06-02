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6月ETF除息秀底氣足！00918豪氣配息1.26元稱霸季配、00961發0.15元奪下月配王座

聯合新聞網／ 綜合報導
昨（1）日加權指數終場狂飆604.97點，收在45,337.91點，直接刷新歷史收盤新高紀錄，成交量更爆出1兆4,770.85億元的驚人天量！台股示意圖。 聯合報系資料照
昨（1）日加權指數終場狂飆604.97點，收在45,337.91點，直接刷新歷史收盤新高紀錄，成交量更爆出1兆4,770.85億元的驚人天量！台股示意圖。 聯合報系資料照

台股6月開門紅，股民真的嗨翻了！昨（1）日加權指數終場狂飆604.97點，收在45,337.91點，直接刷新歷史收盤新高紀錄，成交量更爆出1兆4,770.85億元的驚人天量！

「護國神山」台積電（2330）盤中最高衝上2,415元新天價，隨後雖有賣壓湧現，終場以2,355元平盤作收。

隨著大盤屢屢衝破天際，台股ETF也跟著賺飽飽，累積了豐厚的資本利得，加上傳統除權息旺季即將到來，讓6月即將登場的ETF除息大秀「底氣十足」，各家投信大方配息不手軟！

存股族注意了！盤點6月即將除息的熱門台股ETF，月配息與季配息陣營紛紛端出超狂數據。在月配型ETF中，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為吸睛，每單位配發0.15元，換算年化配息率高達14.1%，直接奪下月配息王寶座；另外，中信成長高股息（00934）、復華台灣科技優息（00929）也緊追在後，年化配息率雙雙突破10%大關，表現相當亮眼。

季配型ETF方面更是戰況激烈！大華優利高填息30（00918）這次配息高達1.26元，年化配息率直衝16.5%，超狂數據直接稱霸季配陣營；而深受廣大存股族青睞的群益台灣精選高息也配出1元好成績，年化配息率達13.3%。

法人分析，受惠台股企業獲利大爆發與滿滿的資本利得，投信發行商「銀彈充足」，有絕對的資源配發高息，滿足股民每個月的現金流需求。

針對超夯的高息ETF到底該怎麼挑？00961基金經理人江明鴻點出關鍵，現在的選股邏輯已經從單純的「追求高配息」，全面進化到「高息、成長與產業趨勢並重」。

他強調，在AI浪潮重塑全球產業格局的趨勢下，只有兼顧獲利品質與未來趨勢的優質標的，才能在多頭市場中讓投資人「股息、價差兩頭賺」。

市場專家也特別提醒，雖然6月ETF配息率屢創新高、超級誘人，但投資人參與除息還是要回歸ETF的選股邏輯與基本面。

在台股資金動能充沛的環境下，除了緊盯帳面上的配息率，更要重視「填息能力」與整體的「總報酬表現」，才能在台股不斷創高之際，真正把股息與資本利得穩穩放進口袋，成為最大贏家！

配息頻率代號股票名稱收盤價（元）配息金額（元）年化配息率*
月配00961FT臺灣永續高息12.780.1514.1%
00934中信成長高股息28.190.2510.6%
00929復華台灣科技優息30.80.2610.1%
00940元大台灣價值高息12.270.054.9%
00900富邦特選高股息3019.580.0754.6%
00730富邦臺灣優質高息28.780.114.6%
00946群益科技高息成長15.320.0584.5%
00939統一台灣高息動能20.50.0724.2%
月配（續）00962台新AI優息動能15.770.053.8%
雙月配00907永豐優息存股15.640.2057.9%
季配00918大華優利高填息3030.461.2616.5%
00919群益台灣精選高息30113.3%
009803玉山市值動能5022.110.59.0%
00713元大台灣高息低波57.9516.9%
00915凱基優選高股息3029.720.456.1%
009802富邦旗艦5020.640.1983.8%
主動型00994A主動第一金台股優18.650.4629.9%
00981A主動統一台股增長31.70.637.9%

資料來源：CMoney 資料日期：截至2026.06.01

*年化配息率計算公式為「每單位配息金額／除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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