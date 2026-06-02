為何昨0050幾乎平盤、006208卻漲逾1％？消化溢價啦…別緊張以為它變弱了

台股兩大追蹤台灣50指數的國民ETF元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）出現罕見的走勢分歧。在6月1日的交易日中，許多持股投資人發現，006208當天單日顯著大漲了1.14%，但同一時間追蹤相同指數的0050卻顯得欲振乏力，最終幾乎收在平盤附近，單日僅微幅上漲0.05%。

外資尾盤強行拉抬特定權值股 導致0050溢價幅度失控飆破1.9%

造成兩檔ETF股價在週一脫鉤的根本原因，源自於上周五（5月29日）盤後正式生效的MSCI權重季度調整。在調整生效日當天尾盤，外資被動型基金為了配合最新權重，採取大筆資金集中湧入特定龍頭權值股的策略。

由於0050的資產規模極為龐大，在尾盤遭到外資買盤強力拉抬，使得0050在5月29日當天終場拉出一根高達4.88%的驚人漲幅；相較之下，同質性的006208在當天尾盤並未受到相同程度的資金追捧，單日漲幅僅停留在3.47%。

瘋狂的集體買盤，致0050的交易市價被推升至不合理的高點，偏離了淨值，使得當日溢價幅度一度失控暴衝至1.91%。

因此，昨日0050股價大幅落後006208的現象，本質上只是市場機制在進行「市價回歸淨值」的自然修正。

006208因為在上周五的尾盤並未面臨資金過度拉抬的溢價扭曲，所以昨漲幅能夠切實且透明地反應台股當天真實的淨值上揚；而0050，在昨日則是停留在原地默默消化、修正上周五的溢價。

專家強調，此屬於技術性的短期修正現象，隨著溢價在交易過程中陸續收斂消化，長期來看，這兩檔同樣複製台灣50指數的ETF，其整體的總體報酬率依然會緊密貼合、趨於完全一致，投資人對此無須過度驚慌或擔憂。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。