黃仁勳、蘇姿丰點名多檔台股！經理人讚「市場氣勢正旺」：00400A包下供應鏈

眾所矚目的輝達演講率先為COMPUTEX拉開序幕，主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，黃仁勳在會中特別強調，有用的、可獲利AI時代已經來到，Vera Rubin已經進入全力生產期，過去Blackwell需要兩個小時完成的工作，Vera Rubin只需要可能5分鐘就能做好，不僅容量更高，產出量也更驚人。

AI代理人可以觀察、規劃使用工具、處理複雜的上下文關係，同時兼顧工作記憶與長期記憶，並根據需求延伸特定任務的子任務。

在演講中Vera Rubin點名多檔台股上榜，包括台積電、鴻海、緯創、緯穎、華碩、廣達等，各家彼此偕同Vera Rubin平台內部的不同零組件，有望持續吃下輝達商機大餅。

從黃仁勳的金句「買越多、賺越多」，可見AI發展確能實質帶動企業獲利，台灣科技大廠正在經歷前所未有的發展態勢，未來受惠AI產業的技術革命，供應鏈有望接棒演出，透過主動選股有望掌握更多投資機會。

梁恩溢也提到，台股氣勢正盛，結合上週蘇姿丰點名多檔「超微概念股」，觀察後發現與Vera Rubin有多檔重合，包括台積電、廣達、緯穎，散熱大廠奇鋐亦同步列入超微供應鏈名單，帶動台股AI族群掀起新一波多頭浪潮。

在AI產業高度分工，各環節皆面臨激烈競爭的高壓背景下，更有機會揀選出具有實質獲利表現，體質強健、具備技術護城河的企業。

從國泰投信官網可看到00400A最新持股紀錄，其中台積電、聯發科、台達電、欣興、緯穎、奇鋐、華碩、技嘉、廣達等核心產業鏈都被成功打包在內，基金每日由國泰投信台股團隊依照市場輪動動態調整，為投資人提前部署AI商機，透過00400A即可輕鬆布局市場趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。