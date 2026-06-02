1.26元神巧合！00918昨日狂飆「漲幅即配息」…網驚：還沒除息先超前填息

大華優利高填息30（00918）日前拋出震撼彈，最新一期預估配息金額高達1.26元，創下歷史新高紀錄；這項超級利多引爆連鎖效應，昨日（1日）00918一開盤就遭到買盤瘋狂灌入，股價在當天好巧不巧地剛好大漲1.26元...

這幕罕見的「大滿貫」奇景震驚全市場，讓大批股民嘖嘖稱奇，直呼本季準備配發1.26元，結果昨日一天就直接把配息金額給漲完了，變相就像是提早完成了「超前填息」。

00918能累積如此豐厚的資本利得，核心關鍵在於其成分股精準踩中當紅題材。旗下重倉布局國巨、聯電、廣達與華碩等科技權值股，近期在台北國際電腦展大秀硬體實力，加上國際科技巨頭執行長連番訪台的加持下，獲利大爆發、強勢改寫股價新高。

此外，該ETF的選股策略更涵蓋長榮、長榮航等具備動能的航運股，並重壓富邦金、國泰金與中信金。受惠於金融股整體獲利穩健且配息表現優於預期，讓整檔ETF的股利收入來源多元布局，展現出強勁的抗震防禦力。

本次超狂的配息數字經過換算後，單季年化報酬率一舉衝破17%，讓全台「卡位派」股民瞬間陷入集體焦慮。

趕在最後買進日前進場： 許多投資人深怕「今天不買，明天更貴」，市場預期在6月17日最後買進日截止前，將會持續吸引大批想要躺領紅包的投資人湧入，掀起一波擠破頭的上車熱潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。