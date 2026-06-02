股災重倉00918滾出億級身價…本季領470萬股息！Grace「股息養股」0050、009816

網路理財達人Grace近日在個人社交平台Instagram（IG）上，應廣大網友要求首度公開其目前的個人投資損益，並附上來自記帳軟體「Stockify」的真實庫存截圖，其驚人的億級資產規模與投資績效，隨即引發大批股民高度關注與熱烈討論。

Grace透露，自己是在去年4月初爆發「川普關稅股災」引發市場大跌之際，果斷採取逆勢布局策略，當時共砸下6,000多萬元大舉買入3,269張大華優利高填息30（00918）。

她指出，後續持股張數的成長，以及庫存中所看到的元大台灣50（0050）與凱基台灣TOP50（009816）等市值型標的，完全都是利用00918所配發的股息進行再投資、持續「以息養股」所累積而來的成果。

據對帳圖表顯示，Grace的帳戶總持股（00918、0050、009816）累積到目前為止，持股市值已高達1億1,083萬9,400元，累積總損益來到4,782萬332元。

其中最核心的獲利功臣正是00918，持股股數已滾大至3,757,000股（即3,757張），以30日收盤價29.20元、均價16.52元計算，單檔總獲利就高達4,749萬4,207元，投資報酬率高達67.08%。

此外，面對00918剛公布的最新一期配息，Grace進一步試算指出，若加上本次預估可領到的大約470萬元股息，其個人累積的總投資損益將會直接跨越半億大關、來到5,200多萬元；不僅展示了高填息ETF的財富放大動能，其在股災重倉布局並長線複利滾存的策略，也成為社群上討論高股息投資價值的經典案例。

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