高息ETF商品 漲勢凌厲

台股站上45,000點新高，也帶動台股ETF績效表現。統計昨（1）日單日漲幅前十名的台股ETF，高息ETF占了前九名。以近一周績效來看，群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30，漲逾9%最亮眼。

據了解，群益台灣精選高息ETF第13次配息期前公告，預估配發金額1元，以昨天收盤價計算，預估年化配息率13.3%，也創下新高紀錄，為連續13季維持10% 以上。00919本次除息日為 6月16日，參與除息最後買進日為6月15日。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，在基本面強勁且資金流向有利的背景下，台股中長期趨勢依舊看好，短期市場仍可能因政策溝通、聯準會人事、殖利率或地緣政治因素修正。但只要基本面、資本支出與信用擴張未被破壞，回檔更可能是買點而非趨勢反轉。在股市位於相對高檔期間，建議投資人可適度配置有進可攻、退可守優勢的台股高息ETF。

大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠表示，在AI供應鏈獲利高成長支撐下，今年以來台股飆漲，評價已相對高檔，預期台股將進入震盪走高格局。不過台股基本面堅實，若遇震盪建議投資人偏多思考布局，投資焦點仍為AI供應鏈，特別是具備缺貨漲價題材的類股，例如被動元件、記憶體等。加上台北國際電腦展即將登場，近期AI供應鏈的多方題材值得期待。台股高檔震盪之際，可優先選擇具備高股息與高填息雙重優勢的ETF，一方面可滿足現金流需求、強化資產抗震力，另一方面在多頭市場中也可分享成分股帶來的上漲動能，持續放大財富。

群益投信台股ETF研究團隊指出，在AI、科技股領軍下，推升台股續揚，隨著台灣在半導體核心技術、高階晶片製程等領域地位越加關鍵，預期AI外溢效應將持續發酵，有望挹注台股企業成長動能，樂觀看待台股今年表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。