台股主動式 ETF 搶鏡 前四強今年來漲幅逾80% 00994A、00981A本月除息

台股正式站上45,000點，16檔已掛牌的主動式台股ETF今年以來前四強漲幅逾80%，包括：主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50、主動第一金台股優及主動中信台灣卓越。法人表示，台股後市仍呈樂觀，主動式台股ETF操作績效佳，可望吸引更多資金投入這商品。

今年排行前四名的主動式台股ETF中，有兩檔公布6月除息資訊。

其中，主動第一金台股優（00994A）即將迎來掛牌後的首次除息，除息日定於18日。最後買進日17日前買進或持有，即可參與本次除息，以1日收盤價18.65元估算，單季現金殖利率約2.48%，預估每單位配發0.462元。以5月底收盤價計算年化配息率高達10%。

00994A為首檔主動式台股ETF，採「趨勢優選」策略，主動挑選強勢產業與基本面優良的個股，成分股涵蓋台灣市值前500大企業，配置多集中在半導體與電子零組件等強勢族群，聚焦權值與科技，採季配息。

另外，主動統一台股增長則是第二次配息，每單位配息金額0.63元，以5月底收盤價計算年化配息率7.99%。

主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，4、5月市場累積漲幅較大，面對台股攻上45,000點後，預料下半年台股行情將持續震盪攻高向上，但行情波動可能加大，AI成長動能持續不墜，仍將是支撐台股攻高向上的關鍵動能。

產業輪動方面，下半年隨著新一代晶片陸續推出，新的技術與材料推出即代表新的投資方向，包括CPO、PCB材料升級，以及面板級封裝等新技術，這些都是中長期相對看好的方向，這些產業的獲利成長與供需變化，也會是投資台股很重要的觀察重點。

主動野村臺灣優選ETF經理人游景德從產業面分析表示，近期台股盤面資金明顯聚焦電子與AI相關族群，包括半導體、電子零組件與電腦及週邊設備族群表現相對強勢，反映市場對AI長線成長動能的高度信心。

隨著全球雲端服務供應商持續擴大資本支出，AI資料中心與高效能運算需求快速成長，帶動晶片製造、先進封裝、散熱與電源管理等相關產業同步受惠，形成台股最核心的結構性利多來源。

此外，AI設備高功耗特性亦推升電力設備與能源基礎建設需求，使相關產業具備中長期成長題材。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。