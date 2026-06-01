海外股票型 ETF 人氣燒 美股商品最受青睞

美股今年以來漲勢凌厲，吸引投資人目光，根據集保中心最新公布的受益人統計，主、被動式海外股票受益人連續七周創新高，站穩200萬人大關之上。其中以美股ETF人氣最旺，今年以來受益人數增加27.9萬人，總人數來到107.2萬人，也是唯一受益人數突破百萬的類型。

法人分析，雖然美伊衝突尚未落幕，但對金融市場的影響鈍化，市場目光回歸企業基本面，近期在AI需求強勁的驅動下，推動包括美國、韓國、日本、台灣等地股市續寫新高，而美國是台灣投資人最為熟知也最為關注的國際股市，相關ETF成為投資人朝國際布局的首選，讓美股ETF人氣續旺，受益人數節節攀升。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含表示，全球AI浪潮掀起國際科技大廠的AI軍備競賽，美國科技股更居領導地位。有鑒於四大CSP持續擴大資本支出，對於AI需求展望持續樂觀，不僅讓現任美國科技巨頭持續為市場關注，由AI應用拓展所引發的外溢效果也為其他科技潛力巨頭帶來表現空間，包括AI決策系統、資安防護、資料中心等。投資人可多加運用相關ETF，掌握美國科技成長行情、卡位AI兆元商機。

群益標普500 ETF經理人謝明志指出，美股第1季企業財報繳出亮眼成績，整體獲利年增率來到28%，不單是科技股表現突出，還擴散至更多產業，這也讓股市結構更為健康，基於美國經濟與企業營運保持強韌，投資題材多元，甚至在全球多個產業領域中居領先地位，建議投資人不妨善用美股ETF來參與。

安聯投信也認為，AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的，本月有重量級大咖啟動IPO，美國科技主題在諸多利多題材挹注，成為市場資金注目焦點。且生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技股可參與更多元的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。