外資買超368億 加碼主動統一升級50達11萬張

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，隨即為市場指引了下半年的投資風向與核心趨勢。黃仁勳明確指出，隨著AI代理快速崛起並帶動CPU升級需求，輝達將推出全新次世代架構「Vera Rubin」，將是台灣供應鏈歷史上規模最大的一款產品，研究機構預計有高達150家台灣企業扮演關鍵角色。此波由輝達、AMD等科技巨頭親自認證的景氣榮景，主動兆豐台灣豐收（00996A）ETF掌握精準投資目光，前瞻布局台灣半導體關鍵產業鏈、高效能運算（HPC）及 AI 基礎建設，對接這波「Vera Rubin」架構引領的全新科技浪潮。

2026-06-01 16:51