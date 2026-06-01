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外資買超368億 加碼主動統一升級50達11萬張
在AI概念股領軍下，台股今天續創新高，外資買超新台幣368.02億元，買超主動統一升級50（00403A）11萬1082張居冠，群創8萬703張第2；賣超第1名則是力積電15萬8205張、友達11萬354張居次。
台股今天漲604.97點，收在45337.91點，成交值新台幣1兆6111.33億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超367.4億元。其中外資及陸資買超368.02億元、投信買超64.47億元，而自營商則賣超65.09億元。
外資買超前10名依序為主動統一升級50、群創、主動統一台股增長（00981A）、台玻、台新新光金、南亞科、主動群益科技創新（00992A）、國泰金、凱基金、緯創。
外資賣超前10名依序為力積電、友達、華南金、華新、長榮航、主動統一全球創新（00988A）、元大台灣50（0050）、東元、群益台灣精選高息（00919）、敬鵬。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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