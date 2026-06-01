快訊

黃仁勳傳5日訪韓…這次不吃炸雞啤酒「改嗑這道美食」 還將赴韓職開球

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超368億 加碼主動統一升級50達11萬張

中央社／ 台北1日電

在AI概念股領軍下，台股今天續創新高，外資買超新台幣368.02億元，買超主動統一升級50（00403A）11萬1082張居冠，群創8萬703張第2；賣超第1名則是力積電15萬8205張、友達11萬354張居次。

台股今天漲604.97點，收在45337.91點，成交值新台幣1兆6111.33億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超367.4億元。其中外資及陸資買超368.02億元、投信買超64.47億元，而自營商則賣超65.09億元。

外資買超前10名依序為主動統一升級50、群創、主動統一台股增長（00981A）、台玻、台新新光金、南亞科、主動群益科技創新（00992A）、國泰金、凱基金、緯創。

外資賣超前10名依序為力積電、友達、華南金、華新、長榮航、主動統一全球創新（00988A）、元大台灣50（0050）、東元、群益台灣精選高息（00919）、敬鵬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資 友達 群創

延伸閱讀

外資買超368億元 最愛前十名中老AI 竟「僅此一家」

投信大買、外資落跑 廣達、英業達漲停背後誰在撐？

黃仁勳宣布Rubin量產！三大法人買超367億 台股飆雙天價、聯發科創高

上周外資狂補台股逾1,650億元 群創不香了遭倒貨？力積電成回補冠軍

相關新聞

0050規模突破2兆元 295萬投資人共創市場新猷

國內ETF投資標竿元大台灣50ETF（0050）再寫歷史篇章，隨著台股站上4萬點新高，在近300萬投資人共同參與下，1日規模正式跨越2兆元，持續引領台股ETF長期投資。

00900配息維持0.075元 單次配息率0.38%、年化配息率4.5%

富邦特選高股息30ETF（00900）月配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估配發0.075元，本期維持相同水準。以6月1日收盤價19.58元計算，單次配息率約0.38%，年化配息率約4.5%。

00896調高配息金額至1.25元 單季配息率約4.2%、年化配息率約17.0%

中信綠能及電動車ETF（00896）再度調高配息！根據中國信託投信官網，00896本次擬配息1.25元，配息創新高，較上期實際配發的0.7元，本期一口氣調升0.55元。以6月1日收盤價29.37元計算，單次配息率約4.25%，年化配息率約17.0%，表現完全不輸高股息ETF。

近126萬投資人嗨翻天！00919配息1元創高 估年化配息率13.33%同創新高

擁有近126萬位受益人的高人氣國民ETF 00919公布第13次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息ETF第13次配息期前公告預估配發金額為1元，除息日為 6月 16 日，參與除息最後買進日為6月15日，配息發放日為7月13日。

輝達Vera Rubin帶動台鏈熱潮 00996A前瞻布局與科技指標股共舞下半年

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，隨即為市場指引了下半年的投資風向與核心趨勢。黃仁勳明確指出，隨著AI代理快速崛起並帶動CPU升級需求，輝達將推出全新次世代架構「Vera Rubin」，將是台灣供應鏈歷史上規模最大的一款產品，研究機構預計有高達150家台灣企業扮演關鍵角色。此波由輝達、AMD等科技巨頭親自認證的景氣榮景，主動兆豐台灣豐收（00996A）ETF掌握精準投資目光，前瞻布局台灣半導體關鍵產業鏈、高效能運算（HPC）及 AI 基礎建設，對接這波「Vera Rubin」架構引領的全新科技浪潮。

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

復華台灣科技優息ETF（00929）配息金額再創新高。根據復華投信官網1日公告顯示，00929最新每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.26元，較上個月的0.13元倍增，也是今年來第四度調升配息金額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。