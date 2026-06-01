0050規模突破2兆元 295萬投資人共創市場新猷

國內ETF投資標竿元大台灣50ETF（0050）再寫歷史篇章，隨著台股站上4萬點新高，在近300萬投資人共同參與下，1日規模正式跨越2兆元，持續引領台股ETF長期投資。

0050反映台灣主要上市權值股表現，是國人市值型ETF投資首選標的。據證交所、集保結算所資料，0050規模於1日達2兆元，截至5月29日投資人數達295.6萬人、截至4月底定期定額戶數達100.8萬，均持續推進國內ETF紀錄。

同時，證交所4月份開戶數資料顯示，0至19歲開戶達72.4萬新高，為今年以來成長最快的區間。據元大證券指出，0050穩居2025年兒童庫存戶數及年增長雙冠王；永豐金證券統計，0050亦為2025年0至18歲台股交易首選，更勝台積電與高股息ETF。

從長期投資角度，0050自2003年6月25日成立以來，至今年5月底含息報酬率2,208%，以每年250交易日換算年化報酬率約為14.94%，陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。以上僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同，以上資料僅供參考，投資前請詳閱公開說明書。

在規模成長、經理費率隨之下降的架構下，0050以最新規模2兆元計算，經理費率已降至約0.0725% ，未來將持續朝0.05%下降，有利長期投資。

近期台灣資本市場迎來結構性變革，金管會宣布放寬國內股票型基金及主動式 ETF 投資單一個股比例上限至25%，未來將引導資金更傾向配置權值股，實質有利臺灣50等市值型指數投資。

元大投信持續建議，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過0050、0050 ETF連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢。並提醒0050為純粹的市值型ETF，集中反映主要台灣上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

0050成立以來報酬。註：0050成立日為2003/6/25，當年度非完整年度。資料來源：Lipper。含息總報酬計算統計至2026年5月底

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。