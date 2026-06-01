群益00919配息1元創高、預估年化配息率13.3%同創新高 近126萬人受惠

高人氣ETF群益台灣精選高息（00919）1日公布第13次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告，00919這次配息預估配發金額為1元，本次除息日為6月 16 日，參與除息最後買進日為6月15日，配息發放日為7月13日。

據了解，00919本次預估配息金額1元是連續第2季創新高，以6月1日收盤價30元來計算，00919預估年化配息率13.3%也創下新高紀錄，為連續13季維持10% 以上，延續高又穩的配息政策。此外，00919的股價、規模、配息金額及年化配息率都創新高。

ETF理財達人表示，選擇台股高息ETF要看配息金額及年化殖利率數據。此外，是否有穩定的配息能力也是重要觀察指標。從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點。

以00919為例，群益投信指出，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，成立來最低配息金額為0.54元，最高為1元，但連續13季維持年化配息率10%以上，穩定配息政策是受存股族青睞的主因，受益人數接近126萬人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。