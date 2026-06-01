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近126萬投資人嗨翻天！00919配息1元創高 估年化配息率13.33%同創新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
擁有近126萬位受益人的高人氣國民ETF 00919公布第13次配息期前公告。示意圖／聯合報系資料照片
擁有近126萬位受益人的高人氣國民ETF 00919公布第13次配息期前公告。示意圖／聯合報系資料照片

擁有近126萬位受益人的高人氣國民ETF 00919公布第13次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息ETF第13次配息期前公告預估配發金額為1元，除息日為 6月 16 日，參與除息最後買進日為6月15日，配息發放日為7月13日。

據了解，00919本次預估配息金額1元是連續第2季創新高，以1日收盤價30元來計算，預估年化配息率13.33%也創下新高紀錄，為連續13季維持10% 以上，延續高又穩的配息政策。此外，6月還發現00919有4高：股價、規模、配息金額及年化配息率均創新高。

ETF理財達人表示，選擇台股高息ETF要看配息金額及年化殖利率數據，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。此外，是否有穩定的配息能力也是重要觀察指標，以00919為例，採季配息，每年3、6、9及12月除息，成立來最低配息金額為0.54元，最高為1元，但連續13季維持年化配息率10%以上的穩定配息政策，是受存股族青睞的主因。

市場法人表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著若面臨市況震盪加劇，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股之投資人可考量採納的投資工具，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 ETF

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