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輝達Vera Rubin帶動台鏈熱潮 00996A前瞻布局與科技指標股共舞下半年

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，隨即為市場指引了下半年的投資風向與核心趨勢。黃仁勳明確指出，隨著AI代理快速崛起並帶動CPU升級需求，輝達將推出全新次世代架構「Vera Rubin」，將是台灣供應鏈歷史上規模最大的一款產品，研究機構預計有高達150家台灣企業扮演關鍵角色。此波由輝達、AMD等科技巨頭親自認證的景氣榮景，主動兆豐台灣豐收（00996A）ETF掌握精準投資目光，前瞻布局台灣半導體關鍵產業鏈、高效能運算（HPC）及 AI 基礎建設，對接這波「Vera Rubin」架構引領的全新科技浪潮。

主動兆豐台灣豐收ETF經理人王仲良指出，全球AI指標企業對台廠的產能依賴與高度戰略合作，再次印證台灣在全世界AI供應鏈中不可或缺的關鍵地位。台灣企業從晶圓代工、先進封裝，到最新的CPO（共同封裝光學）與矽光子布局，各產業鏈正迎來爆發性的成長契機。為了幫助投資人完整捕捉這波AI商機，00996A操作上採取「強核心、耐抗震」之資產配置策略，兼具兩大核心亮點。

首先，基金聚焦台積電（2330）及旗下先進晶圓代工與封裝供應鏈，同時配置高速傳輸材料如台光電（2383）、散熱模組大廠邁科（6831），掌握強勢產業的資金熱點。其次，面對黃仁勳提及的記憶體漲價與消費性電子通膨壓力，00996A投資團隊嚴選具備技術壁壘、產業護城河及產品定價權的優勢企業。例如PCB載板與被動元件的臻鼎-KY（4958）、南電（8046）、國巨*（2327）、立隆電（2472），以及電源管理龍頭台達電（2308）。這類企業不僅具有轉嫁成本優勢，更能從容應對市場波動，在AI伺服器高規格升級趨勢下，展現出「抗震力高、從容應對」的穩健特質。

兆豐投信強調，展望下半年，科技股的操作難度隨成本上升而增加，盲目追高單一概念股的風險相對顯著。這種環境下，建議投資人選擇兼具「汰弱留強」與「重視產業熱點」的主動式投資工具，藉由嚴謹的產業及個股篩選機制，兼顧攻擊力道與下檔防禦，是投資人參與此波「Vera Rubin」全新成長周期、與科技巨頭共舞的優選配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 黃仁勳 NVIDIA 晶圓代工 台積電

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